شرکت ایران خودرو مازندران افتتاح رسمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، در سفر دوم هیئت دولت، رئیس جمهور با تامین اعتبار مورد نیاز به شرکت ایران خودرو دستور داد که این پروژه در اسرع وقت در بابل افتتاح شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفر دوم دولت، رئیس جمهور با تامین اعتبار مورد نیاز، به شرکت ایران خودرو دستور داد که این پروژه در اسرع وقت در بابل افتتاح شود و به بهره‌برداری برسد که از دو ماه قبل فاز نخست این شرکت با مونتاژ خودرو سمند سریر فعالیت خود را به صورت غیررسمی آغاز کرد.

وی افزود: احداث شرکت ایران خودرو در مازندران از مصوبات اول سفر هیئت دولت به استان مازندران بوده که در مرحله اولیه برای احداث با مشکل مواجه شده است.

علی کریمی فیروزجایی تصریح کرد: فاز نخست شرکت ایران خودرو فردا به صورت رسمی با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد و این اقدام هیئت دولت سبب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی در سطح استان مازندران می‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه این پروژه سبب شکسته‌شدن قفل صنعت مازندران شده است، افزود: با توجه به ممنوعیت استقرار صنایع در استان مازندران در گذشته، در سفر اول هیئت دولت، محمود احمدی‌نژاد قفل صنعت مازندران را شکست و با احداث شرکت ایران خودرو در بابل موافقت کرد.

وی گفت: این اقدام رئیس جمهور گامی مثبت در انجام فعالیتها و پروژه‌های زیربنایی در استان مازندران است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان افزود: در فاز نخست، شرکت ایران خودرو حدود 100 نفر که عمدتا از افراد بومی شاغل در شرکت ایران خودرو تهران هستند مشغول فعالیت شدند که امیدواریم با فعال شدن ساخت قطعات خودرو، نیروهای بیشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت مشغول فعالیت شوند.

به گزارش مهر، ساخت کارخانه خودروسازی در مازندران از مصوبات سفر نخست دولت نهم به مازندران بوده که سرانجام پس از وعده های مکرر مسئولان و نمایندگان مجلس برای افتتاح، قرار است این پروژه ملی صبح دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری در منطقه رجه بابل به بهره برداری برسد.

سایت ایران خودرو مازندران با ظرفیت تولید سالانه هشت تا 14 هزار دستگاه سمند سریر با حضور معاون اول رئیس جمهور به زودی افتتاح می شود.

این سایت درمرحله نخست، قابلیت تولید دو دستگاه سمند سریر را در یک ساعت دارد که توان افزایش تولید تا پنج دستگاه در ساعت نیز پیش بینی شده است.

سایت ایران خودرو مازندران پس از بهره برداری کامل برای حدود 300 نفر ایجاد اشتغال مستقیم و بالغ بر سه هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم را در این مجموعه عظیم به ارمغان آورده است.



شرکت ایران خودرو برای طرح فوق مجهزترین و لوکس ترین خودروی خود را بنام سمند سریر انتخاب و ارائه کرده که به طور همزمان تولید خودروی سمند LX با موتور کم مصرف TU5 را نیز در برنامه آتی در نظر گرفته است.



این گروه صنعتی برای اجرای مصوبات استانی هیات دولت طی یک برنامه ضربتی توانسته است در فرصت زمانی چند ماهه پروژه تولید آزمایشی سمند سریر را در سایت ایران خودرو مازندران آغاز و درآستانه بهره برداری رسمی قرار دهد.



کارخانه ایران خودرو مازندران به مساحت 30 هکتار در شهرک صنعتی بند پی شرقی واقع در کیلومتر 24 جنوبی شهرستان بابل احداث شده است.