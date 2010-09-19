سکه تمام طرح قدیم 332 هزار تومان شد / دلار 1060 تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه در بازار تهران 332 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید را نیز 320 هزار تومان اعلام کرد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در شنبه هفته جاری 330 هزار تومان و سکه تمام طرح جدید 318 هزار تومان بود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: همچنین قیمت نیم سکه امروز در بازار 161 هزار تومان و ربع سکه 81 هزار تومان به فروش رفت که نسبت به شنبه هفته جاری بدون تغییر بود.

کشتی آرای قیمت هر گرم طلای 18 عیار را در روز جاری 32 هزار و 500 تومان اعلام کرد. به دلیل تعطیل بودن بازارهای جهانی در روز یکشنبه، قیمت طلای جهانی تغییری نکرد.

به گزارش مهر، قیمت ارز در بازار و بانک مرکزی در روز جاری به شرح ذیل است:

* قیمت هر دلار آمریکا در بازار 1060 تومان- در بانک: 1040 تومان

* قیمت هر یورو در بازار 1373 تومان- در بانک: 1356 تومان

* قیمت هر پوند انگلیس در بازار 1652 تومان- در بانک: 1625 تومان

* قیمت هر دلار کانادا در بازار 1035 تومان- در بانک: 1006 تومان

* قیمت هر دلار استرالیا در بازار 990 تومان- در بانک: 973 تومان

* قیمت هر ریال عربستان در بازار 281 تومان- در بانک: 277 تومان

* قیمت هر کرون نروژ در بازار 172 تومان- در بانک: 170 تومان

* قیمت هر کرون سوئد در بازار: 150 تومان- در بانک: 147 تومان

* قیمت هر کرون دانمارک در بازار 183 تومان- در بانک: 182 تومان

* قیمت هر درهم امارات در بازار 289 تومان- در بانک: 283 تومان