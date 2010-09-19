بند نسوان به زندان مرکزی کرمانشاه انتقال می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،علی اشرف رشیدی بعدازظهر یکشنبه در جمع مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره و روان درمانی، با اشاره به مشکلات و مسایل ویژه بند نسوان و لزوم توجه بیش از پیش به شرایط روحی و روانی این قشر آسیب پذیر، اظهار داشت: پس از بررسی های لازم و کارشناسی و همفکری با مسئولان و کارشناسان اداره کل زندان های استان، به این نتیجه رسیده ایم، به منظور ارایه خدمات مطلوب تر و بهتر، بند نسوان را از کانون اصلاح و تربیت به زندان مرکزی انتقال دهیم.

رشیدی با اشاره به اینکه از چندی پیش با همکاری رئیس زندان مرکزی و مسئولان فنی و مهندسی و اجرایی، شرایط لازم برای اسکان مددجویان نسوان در زندان مرکزی فراهم شده است، گفت: توجه به مسایل فرهنگی و تقویت باورهای مذهبی از دغدغه های اصلی ماست و اعتقاد دارم هر چه مددجویان را با مسایل دینی، به ویژه نماز و قرآن مانوس تر کنیم، به همان اندازه در اصلاح و تربیت آنان موفق تر خواهیم بود.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه لزوم تقویت مراکز مشاوره و روان درمانی و اصلاح رفتار مددجویان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مجرمان و بزهکاران از مهارت های کافی برای اداره زندگی برخوردار نیستند و معمولاً در محیط های نامناسب پرورش یافته اند، لذا ضروری است در زندان ها به احیای شخصیت آنان توجه شود و با ارایه آموزش های مختلف، آنان را توانمند سازیم تا بتوانند زندگی خود را به صورت صحیح و سالم اداره کنند.

رشیدی در ادامه بر آموزش های فنی و حرفه ای برای مددجویان تاکید و اظهار امیدواری کرد: در زندان مرکزی امکانات بیشتر و بهتری برای مددجویان نسوان فراهم گردد تا از آموزش های فنی و حرفه ای بیشتری برخوردار شوند.

در ادامه این جلسه مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره و روان درمانی اداره کل زندان های استان، فضای بیشتر و مطلوب تر، زمینه مناسب تر برای آموزش های فنی و حرفه ای، دسترسی آسان تر به مراجع قضایی و دیدار با قضات، رفاه حال خانواده مددجویان هنگام ملاقات و امنیت فیزیکی بیشتر را بخشی از محاسن انتقال بند نسوان از کانون اصلاح و تربیت به زندان مرکزی برشمردند.