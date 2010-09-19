چهره فینالیست های بسکتبال و هندبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، چهارمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور روز شنبه و یکشنبه در رشته های مختلف به میزبانی خرم آباد برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد.

برگزاری فینال 4 وزن اول کشتی فرنگی

روز شنبه وزن کشی رقابت های کشتی فرنگی چهارمین المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در شهر خرم آباد آغاز شد و کشتی گیران چهار وزن اول این دوره از مسابقات به روی تشک رفتند. دیدارهای فینال و رده بندی چهار وزن اول کشتی فرنگی چهارمین دوره المپیاد دانشجویی یکشنبه شب برگزار خواهد شد و کشتی گیران 3 وزن دوم رقابت های خود را از صبح روز دوشنبه آغاز خواهند کرد. همچنین کشتی گیران آزاد کار این دوره از رقابت ها هم امروز و فردا به روی

تشک می روند و قهرمانان این 7 وزن دوشنبه شب مشخص خواهد شد.

مصاف تهران – چهارمحال در فینال بسکتبال

مسابقات بسکتبال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان لرستان ادامه یافت و چهره تیم های فینالیست و دو تیم حاضر در بازی رده بندی مشخص شد. عصر دیروز با انجام دو بازی مرحله نیمه نهایی میان اصفهان – چهارمحال و تهران با یزد تکلیف تیم های حاضر در بازی پایانی مشخص شد. تهران توانست با نتیجه 85 بر 48 از سد یزد بگذرد و چهارمحال و بختیاری هم دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 91 بر 84 اصفهان مدعی را شکست داد. بدین ترتیب تیم های تهران و چهارمحال دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد و اصفهان و یزد برای مقام سومی به مصاف هم خواهند رفت. همچنین در ادامه این مسابقات و برای معرفی تیم پنجم آذربایجان غربی با همدان دیدار می کند و تیم های لرستان و ایلام هم برای معرفی تیم های هفتم و هشتم به مصاف هم خواهند رفت.



راهیابی اصفهان به نیمه نهایی فوتسال

مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتسال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور آغاز شد و 8 تیم حاضر در این مرحله برای راهیابی به نیمه نهایی این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خود خواهند رفت. اصفهان در این مرحله به مصاف استان مرکزی رفت و با نتیجه 7 بر 4 از سد حریف قدرتمند خود گذشت و به عنوان اولین تیم جواز صعود به مرحله نیمه پایانی را دریافت کرد. در 3 دیدار دیگر این مرحله چهارمحال با آذربایجان شرقی دیدار می کند. قم به مصاف مازندران خواهد رفت و لرستان با آذربایجان غربی رو به رو خواهد شد.



اصفهان در یک قدمی فینال والیبال

با برگزاری 4 دیدار از مرحله یک چهارم پایانی رقابت های والیبال چهارمین المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور سراسر کشور، چهره تیم های راه یافته به نیمه نهایی این مسابقات مشخص شد. در ادامه این رقابت ها آذربایجان غربی 3 بر صفر از سد گیلان گذشت. لرستان، میزبان این مسابقات با نتیجه 3 بر یک استان مرکزی را شکست داد. اصفهان که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی رقابت های والیبال چهارمین دوره رقابت های المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور به شمار می رود توانست

3 بر یک بر مازندران غلبه کند و خراسان رضوی هم 3 بر یک یزد را شکست داد. بدین ترتیب 4 تیم آذربایجان غربی، لرستان، اصفهان و خراسان رضوی جواز صعود به نیمه نهایی را دریافت کرده و با انجام بازی های این مرحله چهره فینالیست های این دوره از مسابقات مشخص خواهد شد.



فارس - چهارمحال در فینال رقابت های هندبال

رقابت های هندبال چهارمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در خرم آباد پیگیری شد و تیم های فارس و چهارمحال و بختیاری با غلبه بر حریفانشان، گام به دیدار پایانی این مسابقات گذاشتند. در مرحله نیمه نهایی تیم فارس از سد حریف قدرتمندش، اصفهان گذشت و چهارمحال و بختیاری که در این دوره از رقابت ها فراتر از انتظار ظاهر شده توانست تیم استان کردستان را پشت سر گذاشته و راهی بازی فینال شود. بدین ترتیب فارس و چهارمحال و بختیاری دیدار پایانی رقابت های هندبال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور را برگزار خواهند کرد. تیم های کردستان و اصفهان نیز برای کسب مدال برنز این دوره از رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت.



آغاز رقابت های رزمی

از صبح امروز یکشنبه رقابت های رزمی چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور سراسر کشور به میزبانی خرم آباد آغاز شد. رقابت های تکواندو با حضور 78 نفر از 18 استان، رقابت های کاراته با حضور 70 نفر از 17 استان و مسابقات جودو بت حضور 68 جودوکار در قالب 18 استان از صبح امروز مسابقات خود را آغاز کردند. چهره قهرمانان این 3 رشته دوشنبه شب با انجام بازی های فینال و رده بندی مشخص خواهخد شد.