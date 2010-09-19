چهره فینالیست های بسکتبال و هندبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، چهارمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور روز شنبه و یکشنبه در رشته های مختلف به میزبانی خرم آباد برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد.
برگزاری فینال 4 وزن اول کشتی فرنگی
روز شنبه وزن کشی رقابت های کشتی فرنگی چهارمین المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در شهر خرم آباد آغاز شد و کشتی گیران چهار وزن اول این دوره از مسابقات به روی تشک رفتند. دیدارهای فینال و رده بندی چهار وزن اول کشتی فرنگی چهارمین دوره المپیاد دانشجویی یکشنبه شب برگزار خواهد شد و کشتی گیران 3 وزن دوم رقابت های خود را از صبح روز دوشنبه آغاز خواهند کرد. همچنین کشتی گیران آزاد کار این دوره از رقابت ها هم امروز و فردا به روی
تشک می روند و قهرمانان این 7 وزن دوشنبه شب مشخص خواهد شد.
مسابقات بسکتبال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان لرستان ادامه یافت و چهره تیم های فینالیست و دو تیم حاضر در بازی رده بندی مشخص شد. عصر دیروز با انجام دو بازی مرحله نیمه نهایی میان اصفهان – چهارمحال و تهران با یزد تکلیف تیم های حاضر در بازی پایانی مشخص شد. تهران توانست با نتیجه 85 بر 48 از سد یزد بگذرد و چهارمحال و بختیاری هم دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 91 بر 84 اصفهان مدعی را شکست داد. بدین ترتیب تیم های تهران و چهارمحال دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد و اصفهان و یزد برای مقام سومی به مصاف هم خواهند رفت. همچنین در ادامه این مسابقات و برای معرفی تیم پنجم آذربایجان غربی با همدان دیدار می کند و تیم های لرستان و ایلام هم برای معرفی تیم های هفتم و هشتم به مصاف هم خواهند رفت.
راهیابی اصفهان به نیمه نهایی فوتسال
مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتسال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور آغاز شد و 8 تیم حاضر در این مرحله برای راهیابی به نیمه نهایی این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خود خواهند رفت. اصفهان در این مرحله به مصاف استان مرکزی رفت و با نتیجه 7 بر 4 از سد حریف قدرتمند خود گذشت و به عنوان اولین تیم جواز صعود به مرحله نیمه پایانی را دریافت کرد. در 3 دیدار دیگر این مرحله چهارمحال با آذربایجان شرقی دیدار می کند. قم به مصاف مازندران خواهد رفت و لرستان با آذربایجان غربی رو به رو خواهد شد.
اصفهان در یک قدمی فینال والیبال
3 بر یک بر مازندران غلبه کند و خراسان رضوی هم 3 بر یک یزد را شکست داد. بدین ترتیب 4 تیم آذربایجان غربی، لرستان، اصفهان و خراسان رضوی جواز صعود به نیمه نهایی را دریافت کرده و با انجام بازی های این مرحله چهره فینالیست های این دوره از مسابقات مشخص خواهد شد.
فارس - چهارمحال در فینال رقابت های هندبال
رقابت های هندبال چهارمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در خرم آباد پیگیری شد و تیم های فارس و چهارمحال و بختیاری با غلبه بر حریفانشان، گام به دیدار پایانی این مسابقات گذاشتند. در مرحله نیمه نهایی تیم فارس از سد حریف قدرتمندش، اصفهان گذشت و چهارمحال و بختیاری که در این دوره از رقابت ها فراتر از انتظار ظاهر شده توانست تیم استان کردستان را پشت سر گذاشته و راهی بازی فینال شود. بدین ترتیب فارس و چهارمحال و بختیاری دیدار پایانی رقابت های هندبال چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور را برگزار خواهند کرد. تیم های کردستان و اصفهان نیز برای کسب مدال برنز این دوره از رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت.
آغاز رقابت های رزمی
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