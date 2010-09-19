به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده برپا می‌شود رسول رخشا و شاهرخ تندروصالح شرکت خواهند کرد و درباره این مجموعه داستان سخن می‌گویند.

علی‌پور گسکری دارای مدرک دکترای ادبیات تطبیقی و منتقد و مدرس حوزه ادبیات داستانی است. وی پیش از "بماند" مجموعه داستان "بگذریم" را در سال 1383 منتشر کرده است.

مجموعه داستان "بماند" با 9 داستان در پاییز 1388 به وسیله نشر چشمه به بازار کتاب راه یافته است.

علاقمندان برای شرکت در نشست نقد و بررسی کتاب "بماند" می‌توانند ساعت 18 به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان ارسباران مراجعه کنند.