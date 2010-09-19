  1. هنر
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

"بماند" به فرهنگسرای ارسباران می‌آید

"بماند" به فرهنگسرای ارسباران می‌آید

نشست نقد و بررسی کتاب " بماند " نوشته بهناز علی‌پور گسکری به همت واحد کتابخانه فرهنگسرای ارسباران سه‌شنبه 30 شهریور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده برپا می‌شود رسول رخشا و شاهرخ تندروصالح شرکت خواهند کرد و درباره این مجموعه داستان سخن می‌گویند.

علی‌پور گسکری دارای مدرک دکترای ادبیات تطبیقی و منتقد و مدرس حوزه ادبیات داستانی است. وی پیش از "بماند" مجموعه داستان "بگذریم" را در سال 1383 منتشر کرده است.

مجموعه داستان "بماند" با 9 داستان در پاییز 1388 به وسیله نشر چشمه به بازار کتاب راه یافته است.

علاقمندان برای شرکت در نشست نقد و بررسی کتاب "بماند" می‌توانند ساعت 18 به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان ارسباران مراجعه کنند.

کد مطلب 1154387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها