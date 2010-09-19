حرکت غیرمنطقی دشمن موجب ترویج بیشتر قرآن شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی عصر یکشنبه در جمع مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی زنجان، افزود: سوزاندن قرآن کریم نشان داد که دشمن چقدر در مقابل منطق قرآن عاجز است و دشمن به لحاظ اینکه نمی تواند در مقابل منطق این دین کتاب آسمانی حرفی برای گفتن داشته باشد دست به عمل جنون آمیز می زند.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: امروز دو جبهه کفر و حق در مقابل هم صف آرایی کرده اند واین اقدام جاهلی دشمن مغایر با عقل بشری و دین اسلام و قرآن کریم منطقی ترین دین و کتاب الهی است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی برای رسیدن به منافع خود از سازمان ملل و حقوق بشر و آزادی به صورت ابزاری استفاده می کند، گفت: امروز بر همه آشکار شد که دشمن به جز ظلم وبی عدالتی چیزی را در جهان دنبال نمی کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درمقابل بی عدالتی ها و ظلمی که آمریکا در مناطق مختلف جهان بر مردم کشورها روا می دارد مقاوم تر شده و این امر دشمن را روز به روز هراسناک تر می کند.

حجت الاسلام دشتکی خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از احکام قرآن و سیره و منش اهلبیت (ع) و یک نظام فرهنگی است و تاثیرات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در سراسر دنیا از جمله در آفریقا و سایر قاره ها خود را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: دشمن از توسعه فرهنگ اسلامی در مناطق مختلف جهان و گرایش مردم به دین اسلام در هراس بوده و در صدد است به طریقی جلوی این حرکت الهی را بگیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: اقدامات فرهنگی خوبی در چند سال اخیر به صورت کار ویژه در استان صورت گرفته و امیدواریم تاثیر این برنامه ها در زندگی مردم نمایان تر شود.