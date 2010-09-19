چهار میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یار محمد کریمی بعد از ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از راه عشایری کوه پشمین به کوشک قینفر ملکشاهی، از اختصاص 350 میلیون ریال اعتبار برای بهسازی و احداث راههای عشایری در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

کریمی گفت: این اعتبار برای بهسازی، مرمت و احداث 80 کیلومتر راه عشایری در این شهرستان هزینه می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه با استفاده از هفت تانکر آبرسان روزانه 10 هزار لیتر آب در مناطق عشایری شهرستان ملکشاهی توزیع می شود، گفت: علاوه بر این با صرف 450 میلیون ریال 300 دستگاه تانکر آب در بین عشایر این شهرستان توزیع شده است.

مدیر کل امور عشایری استان با اشاره به اینکه کل اعتبارات آبرسانی سیار به عشایر استان چهار میلیارد ریال است، تصریح کرد: با استفاده از 43 تانکر آبرسان روزانه دو هزار 500 متر مکعب در بین عشایر استان توزیع می شود.

