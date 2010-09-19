رئیس جمهور مهرماه به خراسان جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید بعد از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی بیان کرد: رئیس جمهور به عنوان میهمان ویژه در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه حضور رئیس جمهور در این اجلاس فرصت خوبی برای نهادینه شدن موضوع نماز در خراسان جنوبی است اظهار داشت: باید با برنامه ریزی صحیح این اجلاس به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

به گفته وی حضور 700 نفر میهمان خارج از استان می تواند موقعیتهای مناسبی را برای استان فراهم سازد.

وی ادامه داد: باید از تمامی ظرفیتهای دستگاه های اجرایی استان به منظور برگزاری هر چه باشکوهتر این اجلاس استفاده شود.

با بیان اینکه باید از اسراف و تجملات و تشریفات زاید باید جلوگیری شود، بیان کرد: اینگونه اعمال با روح و فلسفه نماز سازگاری ندارد.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا نمایشگاه نماز که همزمان با اجلاس سراسری نماز برپا می شود در مرکز شهر بیرجند برای سهولت دسترسی آحاد مختلف مردم برپا شود تا تمامی اقشار بتوانند از فیوض آن بهره مند شوند.

رشید با بیان اینکه خراسان جنوبی می توانددر برپایی این اجلاس الگوی سایر استانها باشد ادامه داد: مسئولین ذیربط باید برنامه ریزی لازم را صورت دهند تا افتتاحیه های مرتبط با بحث نماز، مسجد و خانواده در ایام برگزاری این اجلاس انجام شود و اگر طرح یا پروژه ای نیمه تمام باقی مانده است در فرصت باقیمانده نسبت به تکمیل آن اقدام لازم صورت پذیرد.

وی تلطیف فضای نماز خانه ها و مساجد در سطح استان را ازدیگر اقدامات مورد پیش بینی در فرصت باقی مانده دانست و افزود: مسئولین کارگروهها و برپایی این اجلاس باید با ترمیم، تجهیز و آماده سازی مساجد در این مدت اقدام کنند تا در زمان برپایی اجلاس سراسری نماز فضای حاکم بر نماز خانه ها و مساجد نیز آماده بر پایی این گردهمایی عظیم باشد.

استاندار خراسان جنوبی بر پایی شب شعر نماز در مرکز استان و شهرستانها ، تقدیر از پیشگامان عرصه نماز، مساجد و خانواده و تهیه بسته های فرهنگی به صورت متمرکز را از دیگر اقدامات پیش بینی شده در مدت برپایی این اجلاس دانست.

وی خاطر نشان کرد: صدا و سیمای مرکز استان نیز باید طی مدت باقیمانده تا بر پایی اجلاس نماز نسبت به انجام امور تبلیغاتی این امر مهم اقدامات مهمتر و بیشتری صورت دهد.

وی نقش آموزش و پرورش را در حوزه نماز، مسجد و خانواده مهم دانست و بیان داشت: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نقش مهم و بی بدیل در تبیین این اجلاس مهم برای افکار عمومی دارد، از این رو رسانه ها و مطبوعات استان نیز باید همچون گذشته همگام با کمیته های مختلف در جهت تبین اهداف و نتایج این اجلاس مهم اقدامات بیشتری در راستای انعکاس موارد مرتبط با این اجلاس صورت دهند تا شاهد برپایی هر چه باشکوهتر این همایش بزرگ معنوی در استان خراسان جنوبی باشیم.

وی در پایان به موضوع فرودگاه بیرجند اشاره کرد و یادآور شد: طی جلسه ‌ای که با پیمانکار و مسئولان فردودگاه بیرجند داشتیم مشخص شد که این فردوگاه تا زمان برگزاری اجلاس آماده‌ انجام پرواز هواپیماها می شود.

نوزدهمین اجلاس سراسری نماز 25 مهرماه در بیرجند برگزار می شود.