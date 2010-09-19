نشست هیئت مدیره پیکان برای تعیین تکلیف احمدزاده تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود نشست هیئت مدیره باشگاه پیکان قزوین برای بررسی آخرین وضعیت همکاری محمد احمدزاده با این باشگاه امروز یکشنبه برگزار شود اما به علت غیبت رئیس و یکی از اعضای برگزاری آن به فردا دوشنبه موکول شد.

در حال حاضر ابراهیم راحمی یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه به سفر زیارتی کربلا رفته است و محمدی جمشیدی رئیس هیئت مدیره این باشگاه هم به دلیل مشکلاتی نتوانست در نشست امروز حضور یابد. محمد پرورش، محمودی شیعی و کامران صاحب پناه دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه پیکان هستند.

ضمن اینکه محمد احمدزاده هم که به نظر می‌رسد پس از شکست 6 بر صفر تیمش برابر فولاد در اهواز بصورت شفاهی از سمتش در تیم پیکان استعفا کرده است، منتظر برگزاری نشست هیئت مدیره است تا تکلیفش مشخص شود.

البته با توجه به اینکه تمرینات تیم فوتبال پیکان از اواخر هفته آغاز می‌شود، مسئولان این باشگاه فرصت لازم را برای بررسی وضعیت کادرفنی دارند.

تیم فوتبال پیکان قزوین در پایان هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر با کسب 2 پیروزی، یک تساوی، 6 باخت، 10 زده و 20 خورده در رده هفدهم قرار گرفته است.