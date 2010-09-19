مرحله دوم واکسیناسیون بیماری تب برفکی دامی در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله دوم طرح فراگیر واکسیناسیون جمعیت گاو و گوساله استان ایلام عیله بیماری تب برفکی بصورت رایگان آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه استان ایلام در منطقه پرخطری از بیماری های دامی در مرز مشترک با کشور عراق قرار دارد واکسیناسیون رایگان تمام جمعیت گاو و گوساله در دستور کار دامپزشکی قرار گرفته است .

پیرانی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از بیماری واگیردار تب برفکی اعلام کرد و اظهار داشت: در این عملیات مایه کوبی با بکار گیری تمام توان بخش دولتی و غیر دولتی در مدت 30 روز کاری اقدام به ایمن سازی کل جمعیت گاو و گوساله استان انجام می شود.

وی به دامداران و عشایر استان توصیه کرد با توجه به مرزی بودن استان ایلام و اینکه استان محل تردد دام های کوچ‌رو استان های دیگر است، نسبت به انجام مایه کوبی دام های خود اقدام کنند.

پیرانی اظهار داشت: پیش بینی می شود در این طرح بیش از 50 هزار رأس دام علیه این بیماری مایه کوبی شوند.

مدیر کل دامپزشکی استان ایلام از دامداران و عشایر این مناطق خواست تا با اکیپ های دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.