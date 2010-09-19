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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

مرحله دوم واکسیناسیون بیماری تب برفکی دامی در ایلام آغاز شد

مرحله دوم واکسیناسیون بیماری تب برفکی دامی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان ایلام گفت: مرحله دوم طرح فراگیر واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در ایلام آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله دوم طرح فراگیر واکسیناسیون جمعیت گاو و گوساله استان ایلام عیله بیماری تب برفکی بصورت رایگان آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه استان ایلام در منطقه پرخطری از بیماری های دامی در مرز مشترک با کشور عراق قرار دارد واکسیناسیون رایگان تمام جمعیت گاو و گوساله در دستور کار دامپزشکی قرار گرفته است.

پیرانی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از بیماری واگیردار تب برفکی اعلام کرد و اظهار داشت: در این عملیات مایه کوبی با بکار گیری تمام توان بخش دولتی و غیر دولتی در مدت 30 روز کاری اقدام به ایمن سازی کل جمعیت گاو و گوساله استان انجام می شود.

وی به دامداران و عشایر استان توصیه کرد با توجه به مرزی بودن استان ایلام و اینکه استان محل تردد دام های کوچ‌رو استان های دیگر است، نسبت به انجام مایه کوبی دام های خود اقدام کنند.

پیرانی اظهار داشت: پیش بینی می شود در این طرح بیش از 50 هزار رأس دام علیه این بیماری مایه کوبی شوند.

مدیر کل دامپزشکی استان ایلام از دامداران و عشایر این مناطق خواست تا با اکیپ های دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1154394

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