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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

جشنواره فن آفرینی زاگرس راهی برای شناخت استعدادهای غرب کشور است

جشنواره فن آفرینی زاگرس راهی برای شناخت استعدادهای غرب کشور است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه گفت: جشنواره فن آفرینی زاگرس بهترین راه برای شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه استانهای غرب کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس از سوی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه اظهار داشت: این جشنواره با شناخت استعدادهای بالقوه و توانایی های استان های غرب کشور می تواند کمک موثری به ارتقا صنعت و ایجاد اشتغال در این استانها باشد.

وی با بیان اینکه جشنواره فن آفرینی زاگرس قطعا باعث می شود نوآوری های خوبی در زمینه فن آفرینی صورت بگیرد، گفت: چنانچه روند کار جشنواره به خوبی پیش برود، می تواند خلأهای موجود در بخش صنعت با حضور این فن آفرینان پر شود.

براندیشه، وجود استعدادهای توانمند در استان های غرب کشور را عامل مهمی برای رشد فن آفرینی و اشتغال در این استان ها عنوان کرد و افزود: باید برای استفاده از این استعدادها برنامه های کاربردی ارائه داد و برای علمی کردن آنها زمینه مالی و معنوی ایجاد کرد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه فن آفرینی را پرکننده خلأ ارتباطی بین دانشگاه و صنعت دانست و گفت: با درک توانایی های بالقوه می توان به رونق اشتغال کمک کرد و در راه  توسعه پیش رفت.

جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس با مشارکت استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و همدان در روزهای 28 و 29 مهر ماه سال جاری در کرمانشاه در دو بخش فن آفرینی و کارآفرینی برگزار می شود که علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.kti.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 1154395

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