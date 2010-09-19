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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

350 میلیون تومان کالای قاچاق در اراک کشف و ضبط شد

350 میلیون تومان کالای قاچاق در اراک کشف و ضبط شد

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: محموله قاچاق به ارزش 350 میلیون تومان شامل چهار کانتینر کالا توسط نیروهای امنیتی و انتظامی استان مرکزی در حوالی اراک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شهرام بیدل عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این محموله قاچاق با استفاده از جعل مهر و امضاء از بندر دیر در استان بوشهر تا اراک پیش آمد که با اقدامات اطلاعاتی  امنیتی شناسایی و ضبط شد.

وی با بیان اینکه برخورد با قاچاقهای باندی از اهداف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان مرکزی است، افزود: کالاهای کشف شده شامل 850 کارتن کفش و 700 کارتن پتو 12 تخته ای است که به مقصد تهران در حرکت بود.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با جعل امضا و مهر موفق به انتقال این محموله بزرگ قاچاق تا اراک شده بودند، توضیح داد: رانندگان این کانتینرها دستگیر و تحویل مقامهای قضایی استان شدند.

بیدل گفت: از ابتدای امسال تاکنون 183 پرونده قاچاق کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده و کشفیات استان در این مدت نسبت به پارسال 60 درصد رشد دارد.

کد مطلب 1154398

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