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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

قهرمانان بسکتبال و والیبال المپیاد ورزشی دانشگاه های پیام نور مشخص شدند

قهرمانان بسکتبال و والیبال المپیاد ورزشی دانشگاه های پیام نور مشخص شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: عناوین نخست رشته های ورزشی والیبال و بسکتبال چهارمین دوره از المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور کشور در خرم آباد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در این دوره از رقابتها تیم دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری در رشته هندبال به عنوان قهرمانی دست یافت.

در مسابقه پایانی این رشته تیم دانشگاه چهارمحال و بختیاری با نتیجه 44 بر 37 تیم دانشگاه فارس را مغلوب کرد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

همچنین در دیدار رده بندی اصفهان توانست با حساب 36 بر 23 کردستان را از پیش رو بردارد و به مقام سوم این دوره از المپیاد دست پیدا کند.

در رقابتهای بسکتبال نیز تیم چهارمحال و بختیاری حائز عنوان قهرمانی شد.

بر این اساس در دیدار پایانی مسابقات بسکتبال که در سالن شهید توکل مصطفی زاده برگزار شد، چهارمحال بختیاری با نتیجه 84 بر 78 تهران را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین در دیدار رده بندی اصفهان 68 بر 49 از سد یزد گذشت و عنوان سومی را از آن خود کرد.

کد مطلب 1154403

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