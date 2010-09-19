به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسجانی در دیدار با جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان گرگان، توسعه دانشگاه‌ها به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را سرشار از موفقیت دانست و گفت: انجمن‌های اسلامی و علمی نهادهای مستقلی هستند که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه دانشجویان یک یا چند رشته‌ علمی پدید می‌آیند تا از طریق تعامل آزاد خردمندانه و به دور از سلطه بتوانند با هر تخصص، زمینه لازم را برای پیشبرد علم، تنظیم و ترویج اصول و قواعد علمی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی زمینه پیشرفت و آگاهی جامعه را بدور از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها فراهم نمایند.

وی از دانشجویان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم تاثیرگذار در دوران هشت سال دفاع مقدس، دوران سازندگی و پس از آن یاد کرد و افزود: دانشجویان نماد نقش آفرینی و بالندگی کشور هستند و کمبود فضای کار پس از فارغ‌التحصیلی خسارت بار است.

هاشمی رفسنجانی افزود: در صورت وجود فضای باز سیاسی دانشجویان می‌توانند با شناسایی و حضر در فعالیت‌های اجتماعی مورد نیاز احساس رضایت کنند و با علاقمندی و پشتکاری که در همه جوانان به ویژه دانشجویان وجود دارد وارد جامعه شوند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر پرهیز از افراط گرایی در تمام زمینه‌ها، انتقاد جدی با حفظ اصول را برای پیشرفت جامعه لازم دانست و در خصوص حذف یارانه‌ها همیاری همه‌ اقشار مردم در این زمینه را یک وظیفه‌ ملی و انجام آن را در راستای سیاست‌های کلان اعلام کرد.

وی یکی از اهداف بلند و آرمانی سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران را احراز جایگاه اول علم و فناوری در 28 کشور منطقه دانست و تحقق آن را مستلزم سیاستگذاری صحیح و عزم جهاد ملی دانست که مهمترین رکن برای نیل به اهداف تعیین شده در آن دانشجویان هستند و از آنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان نظام فکری معرفتی تولید دانش نام برد و گفت: دانشجویی که دارای تفکرات آزاد و بدون دغدغه است می‌تواند تمدن ساز افق حرکت دانشگاه‌ها برای دهه‌های آینده باشد.

در ابتدای این دیدار دبیر و تعدادی از دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به تاریخچه تاسیس این انجمن گزارشی از فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، مسائل پیش رو از جمله یارانه‌ها و وضعیت دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی را ارائه کردند.