صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر برکناری لوبیسیا تومباکوویچ از سمت سرمربیگری تیم استیل آذین گفت: این خبر صحت نداشته و چنین بحثی اصلا در دستور کارمان قرار ندارد. من الان باشگاه بودم و این مسئله را تکذیب می‌کنم.

وی در مورد سفر این مربی به یوگسلاوی تاکید کرد: به علت اینکه تمرینات تیم تا روزجمعه هفته جاری تعطیل شده است، تومباکوویچ به همراه دیگر مربیان خارجی تیم ساعت 4 بامداد فردا دوشنبه به کشورشان می‌روند و پس از استراحتی چهار روزه، جمعه به ایران باز خواهند گشت.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در مورد برگزاری نشست هیئت مدیره این باشگاه هم خاطرنشان کرد: این نشست برای انتخاب مدیرعامل باشگاه برگزار شده است نه انتخاب سرمربی.

درودگر در پایان گفت: امیدوارم امیر مهریزی به عنوان مدیرعامل انتخاب شود زیرا وی مدیری فعال است و حضورش در باشگاه از همه نظر ثمر بخش و به سود تیم بوده است.