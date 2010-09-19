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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تومباکوویچ فردا از ایران می‌رود

تومباکوویچ فردا از ایران می‌رود

سرمربی یوگوسلاو تیم فوتبال استیل آذین بامداد فردا تهران را به مقصد کشورش ترک خواهد کرد.

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر برکناری لوبیسیا تومباکوویچ از سمت سرمربیگری تیم استیل آذین گفت: این خبر صحت نداشته و چنین بحثی اصلا در دستور کارمان قرار ندارد. من الان باشگاه بودم و این مسئله را تکذیب می‌کنم.

وی در مورد سفر این مربی به یوگسلاوی تاکید کرد: به علت اینکه تمرینات تیم تا روزجمعه هفته جاری تعطیل شده است، تومباکوویچ به همراه دیگر مربیان خارجی تیم ساعت 4 بامداد فردا دوشنبه به کشورشان می‌روند و پس از استراحتی چهار روزه، جمعه به ایران باز خواهند گشت.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در مورد برگزاری نشست هیئت مدیره این باشگاه هم خاطرنشان کرد: این نشست برای انتخاب مدیرعامل باشگاه برگزار شده است نه انتخاب سرمربی.

درودگر در پایان گفت: امیدوارم امیر مهریزی به عنوان مدیرعامل انتخاب شود زیرا وی مدیری فعال است و حضورش در باشگاه از همه نظر ثمر بخش و به سود تیم بوده است.

کد مطلب 1154407

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