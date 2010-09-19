حل مشکلات زنان سرپرست خانوار وظیفه تمامی دستگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی بعداز ظهر یکشنبه درجلسه کارگروه بانوان و خانواده استان اظهارداشت: دستگاه ها و اداراتی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی، بازرگانی و آموزش فنی و حرفه ای استان ارتباط مستقیمی با حل مشکلات و فراهم ساختن بسترهای لازم جهت توانمند سازی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوارها دارند، بنابراین باید نهایت تلاش و جدیت خود را در این راستا بکار گیرند.

وی با بیان اینکه دستگاه های ذیربط در حل مشکلات این قشر از جامعه وظیفه قانونی و شرعی دارند، خاطر نشان کرد: سازمان های حمایتی باید در بحث اشتغالزایی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار حرکت جدی و موثری داشته باشند و با همکاری شورای شهر و شهرداری نیز مکان و غرفه هایی برای عرضه محصولات و تولیدات این قشر از جامعه پیش بینی کنند.

در ادامه این جلسه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به فعالیت و حضور زنان در طول هشت سال دفاع مقدس، گفت: زنان ایران اسلامی همچون مردان غیور و رزمندگان دلاور اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس با شهامت و شجاعت از کیان کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع و ثابت کردند که اهداف شوم دشمنان را به یاس و ناامیدی تبدیل می کنند.

وظیفه کنونی زنان ایران اسلامی برخورد با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است

نسرین بهادری وظیفه کنونی زنان ایران اسلامی را برخورد با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دشمنان نهایت تلاش خود را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از راه تهاجم و شبیخون فرهنگی بکارگرفته اند، بنابراین زنان ایران اسلامی وظیفه دارند که همچون پایداری و استقامت در طول هشت سال دفاع مقدس در جهت خنثی کردن اهداف و توطئه های دشمنان حرکت کنند و با تربیت اسلامی فرزندان خود به پیشبرد اهداف و ارزش های والای انقلاب اسلامی کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی مطهره (حجاب و عفاف) در استان گفت: این طرح یک طرح ملی و کشوری است که از طریق وزارت کشور به تمامی استان ها جهت اجرا ابلاغ شده و استان ها نیز مکلف به اجرای این طرح ملی هستند.

بهادری با بیان اینکه این طرح بر اساس کتاب ها و نوشت های شهید مطهری تدوین شده است، افزود: در راستای محقق ساختن این طرح در استان، دفتر امور بانوان استانداری اقدام به تربیت مربیانی در این راستا نموده و جهت اعزام این مربیان به شهرستان ها نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: زنان شاغل در ادارات و خانه دار نیز تحت پوشش این طرح می باشند، لذا ضرورت دارد که دستگاه ها در جهت تحقق اجرای این طرح اهتمام ویژه ای داشته باشند.

در ادامه این جلسه مصوبات و طرح هایی جهت حمایت دستگاه ها از توانمندسازی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار، ایجاد غرفه و مکان هایی برای عرضه محصولات و تولیدات زنان سرپرست خانوار و اجرای طرح ملی مطهره در استان به تصویب اعضا رسید.