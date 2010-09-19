روشهای سنتی تدریس در آموزش و پرورش باید حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ابراهیم سحرخیز پیش از ظهر یکشنبه در شروع به کار 4000 معلم تازه استخدام استان اصفهان افزود: همچنین علاوه بر تغییر شیوه یادگیری از حافظه‌گرایی به تفهیم دروس تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اول کشور نقش موثری در توسعه متوازن کشور دارد، مهمترین عامل در توسعه متوازن را منابع انسانی دانست و گفت: توسعه متوازن با کمک اندیشه فراهم می‌شود و آموزش و پرورشی موفق است که دانش بنیان باشد.

سحرخیز ادامه داد: در صورتی که معلمان انگیزه‌ای برای تدریس نداشته باشند نمی توان به اهداف ترسیم شده آموزش و پرورش دست یافت.

وی با اشاره به سیاستهای کلان و حمایتهای دولت و مجلس شورای اسلامی و حمایتهای ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر رفع نیازهای آموزش و پرورش گفت: تحولات آموزش و پرورش بدون خواست معلمان محقق نخواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت: استخدام چهار هزار معلم در آموزش و پروش استان اصفهان سبب می شود تا آموزش و پرورش به هداف خود دست یابد.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه رئیس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با بیان اینکه امسال نزدیک به چهار هزار معلم در 29 رشته فنی وحرفه ای، تربیت بدنی، مشاوره و آموزش ابتدایی جذب آموزش و پرورش شدند، گفت: دو هزار نفر آنها تازه استخدام هستند.

سیدمجید عاملیان تصریح کرد: دوره‌های آموزشی معلمان تازه استخدام شده بلافاصله پس از اعلام نتایج آغاز شد و ادامه دوره آموزشی آنها با هماهنگی های انجام گرفته در طول سال تحصیلی برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید همواره جایگاه و منزلت خود را حفظ کنند و برای دانش آموزان الگو باشند خاطرنشان کرد: در صورتی که معلمان از کار خود غفلت کنند به فرهنگ وآموزش و پرورش آسیب وارد می‌شود.