به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حائری با بیان اینکه نیاز سالیانه صنایع نساجی به پنبه حداقل 150 هزار تن برآورد می شود و تولید سال جاری پنبه کشور به زحمت به 65 هزار تن بالغ خواهد شد ، افزود: درخواست وزیر جهاد کشاورزی به منظور اخذ مجوز برای واردات پنبه که یک کالای استراتژیک محسوب می شود، صحیح نبوده و قراردادن این محصول در کنار سایر کالاهای غیر ضروری عملی اشتباه است.

وی افزود: این در حالی است که افزایش نرخ جهانی پنبه به دلیل کاهش تولید آن در جهان ناشی از سیل در کشورهای پاکستان و چین، صنایع نساجی را بیش از پیش با مشکل تهیه پنبه روبرو کرده است. از سوی دیگر، سایرمحدودیتهای واردات پنبه از قبیل نرخ تعرفه ده درصدی و محدودیت واردات پنبه از تمامی نقاط پنبه خیز دنیا به دلیل داشتن آفات نباتی و آفت کرم سرخ بر مشکلات صنایع افزوده است.

حائری با اشاره به سیاست دولت ازبکستان به عنوان عمده ترین تامین کننده پنبه ایران در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از پنبه و احداث کارخانجات ریسندگی و تبدیل پنبه به انواع نخ، افزود:عدم رغبت برخی کشورها نسبت به فروش پنبه در حجم‌های کوچک به ایران همگی باعث بروز بحران قریب الوقوع در صنایع ریسندگی پنبه ای کشور شده و به طور حتم تاثیر خود را بر روی سایر رشته های نساجی نیز خواهد گذاشت.

وی درباره محدودیتهای ایجاد شده در واردات پنبه گفت: با توجه به آغاز برداشت پنبه از مزارع داخل کشور و به رغم تعیین نرخ تضمینی 7500 ریال برای هر کیلوگرم وش، این محصول به قیمتهایی بیش از 9000 ریال خرید و فروش می شود و این امر باعث افزایش قیمت پنبه محلوج تا هر کیلوگرم 25000 ریال خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: همانطور که دولت اعلام کرده چنانچه قرار باشد قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز در نیمه دوم سال جاری اجرایی شود، معلوم نیست چه برسر صنایع ریسندگی و صنعت نساجی و قیمت تمام شده محصولات آن خواهد آمد.

حائری تصریح کرد: در حالی که کشورمان با انواع محدودیتهای بین المللی روبرو است ، مسئولان به منظور مقابله با آثار آن در جهت تسهیل تامین مواد اولیه صنایع کشور اقدام و از ایجاد محدودیتهای بیشتر خودداری کنند.

وی گفت: درخواست انجمن صنایع نساجی ایران حذف فوری ردیف تعرفه‌ای پنبه از نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی و لغو محدودیتهای ناشی از ممنوعیت واردات آزاد پنبه از کلیه نقاط جهان است.