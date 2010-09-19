100 موسسه قرآنی در استان اردبیل راه اندازی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام عزیز صابر ظهر یکشنبه در جلسه تشکیل ستاد انتخابات دومین دوره کانون مداحان اردبیل اظهار داشت: راه اندازی این مراکز قرآنی در راستای افزایش و توسعه فعالیتهای قرآنی در استان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 80 مؤسسه قرآنی در این استان فعالیت می کنند، افزود: مصمم هستیم امسال تعداد این مؤسسات را با ارتقا کیفی به 200 مؤسسه قرآنی افزایش دهیم.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: علاوه بر ایجاد موسسات جدید قرآنی، توسعه خانه های قرآنی و واگذاری برنامه های مرتبط با قرآن نیز در دستور کار دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان در سال جاری قرار دارد.

وی تصریح کرد: امسال در ماه رمضان بیش از صدها محفل قرآنی در سراسر استان برگزار شد که این برنامه ها برای توسعه معنوی روح و جسم مؤثر بوده و تا پایان سال نیز تداوم خواهد داشت.

صابر با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی در مدارس طی سال تحصیلی جدید ابراز داشت: اجرای برنامه های قرآنی در مقاطع مختلف تحصیلی از برنامه های در دست اجرای این دارالقران الکریم در مدارس ی سال تحصیلی جدید است.

وی همچنین از برگزاری دومین دوره انتخابات کانون مداحان در این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در همین راستا امروز ستاد انتخابات دومین دوره کانون مداحان در قالب مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، کارشناس تشکلهای دینی، رییس شورای هیئتهای مذهبی و رییس کانون مداحان تشکیل و فعال می شود.

صابر با اشاره به آیین نامه دومین دوره انتخابات کانون مداحان استان یاد آور شد: داوطلبان عضویت در کانون مداحان بعد از ارائه درخواست و تکمیل فرم تعهد کاری با رای گیری از مداحان هیئتهای مذهبی به مدت چهار سال وظایف محوله در آیین نامه را برعهده خواهند گرفت.

وی التزام عملی به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن بیش از سه سال سابقه مداحی، نداشتن سوء سابقه کیفری، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری، داشتن حداقل 22 سال و حداکثر 60 سال سن و داشتن حداقل دیپلم را از شرایط عمومی شرکت‌کنندگان در این انتخابات عنوان کرد.

همچنین صدور کارت ویژه مداحی یا برگه شناسایی مداحان از سوی کانون مداحان در روز رای گیری، برگزاری انتخابات یک هفته زودتر از سایر نقاط کشور، ارسال آیین نامه انتخابات به کلیه شهرستانها و برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین شهرستانها از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

به گفته این مسئول استانی پیش از این قرار بود این انتخابات در روز جمعه 12 آذرماه همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز برگزار ‌شود.