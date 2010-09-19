رژیم حقوقی دریای خزر میان کارشناسان ایران و آذربایجان مورد بررسی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهشتی پور یکشنبه در سمینار بین المللی جمهوری آذربایجان تجارب پیشین، چشم انداز فرارو که در محل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد گفت: تحولات سیاسی میان ایران و آذربایجان به سمت مثبت شدن پیش می رود ولی فکر می کنم باید در نگاه آذربایجان به سمت ایران و متقابلا در نگاه ایران به سمت آذربایجان بازنگری صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در مناسبات فی ما بین به مسائل اقتصادی و فرهنگی از سوی دو کشور توجه بیشتری شود گفت: یکسری از موانع برای گسترش روابط میان دو کشور وجود دارد که قابلیت برطرف شدن دارد و از آن جمله می توان به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد.

بهشتی پور افزود: رژیم حقوقی دریای خزر در 22 دور مذاکره میان معاونین وزرای امور خارجه دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است ولیکن پیشنهاد می کنم برای نتیجه دادن این مذاکرات کارشناسان دو کشور نیز بررسی هایی را در زمینه این موضوع در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه به مناقشه قره باغ اشاره کرد و گفت: این مناقشه موضوعی شده است که برخی از رسانه های آذربایجانی به آن دامن زده و ایران را حامی ارمنستان معرفی می کنند در حالیکه مواضع ایران در زمینه بحران قره باغ مشخص بوده و هرگز اشغال این منطقه از سوی ارمنستان به تایید ایران نرسیده است.

بهشتی پور در ادامه دامن زدن برخی رسانه ها به بحث قومیت در کشور آذربایجان را نادرست عنوان کرد و گفت: دوره قومیت گرایی به سر آمده و همین موضوع نیز موجب بهبود نیافتن روابط ایران و آذربایجان شده است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: نگاه این دو کشور معطوف به آینده شده و از تجربیات گذشته در زمینه تقویت مناسبات آینده بهره گرفته شود.

وی تصریح کرد: مناسبات ایران با آذربایجان در زمینه انرژی می تواند زمینه خوبی برای ارتقاء همکاری ها باشد و به واقع ایران در زمینه تامین انرژی رقیب آذربایجان محسوب نمی شود بلکه مکمل هم هستند.

وی لغو روادید از سوی ایران را گامی جدی برای بهبود روابط با آذربایجان عنوان کرد و گفت: چنانچه آذربایجان نیز اقدام به چنین کاری کند زمینه آشنایی بیشتر میان مردم دو کشور با هم فراهم خواهد شد.

بهشتی پور تاکید کرد که مسئولین دیپلماتیک ایران در آذربایجان و آذربایجان در ایران باید به سمت استفاده از نیروهای جدید حرکت کرده و تلاش کنند روابط اقتصادی 600 میلیون دلاری دو کشور را افزایش دهند.