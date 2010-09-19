اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار خود اشتغالی روستایی به شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی طرح‌های بخش کشاورزی این شهرستان افزود: هفت میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه اشتغال روستایی از طرف صندوق مهر امام رضا (ع) این شهرستان در هفت روستای درمیان در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه سال جاری 320 فرصت شغلی جدید در شهرستان مرزی درمیان ایجاد می‌شود، اظهار داشت: حمایت از اشتغال روستایی و زیر پوشش قرار دادن روستاها برای اشتغال مولد در محل، نظارت مستمر برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سقف وام‌های پرداختی متناسب با نوع طرح ارائه شده از جمله رویکردهای مثبت صندوق مهر امام رضا (ع) در سال جاری است.

فرماندار درمیان با اشاره به اختصاص سه میلیارد و 186 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی روستایی جدید به این شهرستان گفت: بهینه‌ سازی تولیدات بخش کشاورزی و تأمین نیازمندی‌های شهرستان از مهم ‌ترین شاخص ‌های توزیع تسهیلات است.

براتی افزود: طراحی و برنامه‌ریزی آموزش‌های کارآفرینی و فنی و حرفه‌ ای منجر به اشتغال برای روستاییان در کنار سیاستهای اعطای تسهیلات اشتغالزا ضروری است.

وی تصریح کرد: شناسایی فرصتهای شغلی پایدار در روستاها و ارائه آن به متقاضیان وام، توجه به روستاهای کوچک از نظر جمعیتی به منظور داشتن سهمی از تسهیلات اشتغالزا، اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده جوانان و تحصیلکرده‌ها از تسهیلات صندوق، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای استفاده بیشتر زنان روستایی از اعتبارات صندوق و فراهم‌ سازی زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت سایر بخشهای اقتصادی از جمله صنعت و خدمات در روستاها از مهمترین راهکارهای بسترسازی برای سرمایه‌ گذاری و اشتغالزایی در روستاهاست.

فرماندار درمیان با بیان اینکه اشتغال یک موضوع فرابخشی است که فقط به یک دستگاه خاص دولتی مربوط نمی‌شود، تأکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان در راستای شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط و اطلاع‌ رسانی در روستاها به منظور آگاه‌ سازی متقاضیان از شرایط اعطای این تسهیلات استفاده کرد.

براتی با اشاره به سکونت بخش اعظمی از جمعیت شهرستان در روستاها افزود: اعطای این تسهیلات و فراهم کردن شرایط مناسب می‌ تواند علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی و انگیزه و تحرک در جوانان، به عنوان مهمترین مانع در پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها مؤثر باشد.