اصناف استان مرکزی ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عزیزالله صدیقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح توسط ارزیابان کشوری اصناف در سطح کمیسیون های نظارت، مجامع امور صنفی و اتحادیه های کالا و خدمات استان مرکزی انجام می شود.

وی توجه به آموزش تخصصی، رعایت قوانین و دستورالعمل های مطروحه، نظارت دقیق و ساماندهی اصناف فاقد پروانه، روند کار اتحادیه ها، تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای صنفی ، فنی و آموزش، رسیدگی به بودجه و ترازهای مالی و تطبیق اقدامات با مقررات نظام صنفی را از جمله شاخص های این ارزیابی برای اتحادیه ها مجامع امور صنفی عنوان کرد.

صدیقی افزود: واحدهای برتر صنفی استان نیز در این ارزیابی با بررسی دقیق شاخص هایی چون داشتن پروانه معتبر فعالیت، انجام دقیق وظایف ابلاغی، الصاق قیمت و وظایف در محل کار پرداخت به موقع عوارض، حق پیشه و حق عضویت و داشتن پروانه بهداشتی، ایمنی و فنی انتخاب خواهند شد.

وی گفت: در این طرح سه مجمع امورصنفی ، سه اتحادیه صنفی و سه واحد صنفی برتر در استان معرفی و اعلام می شوند.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی در ارزیابی کشوری پارسال حوزه اصناف مقام چهارم را در بین استانها کسب کرده است، گفت: اکنون ده مجمع امور صنفی و ده کمیسیون نظارت اصناف،229 اتحادیه و 33هزار واحد صنفی دارای مجوز کسب و هشت هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در استان مرکزی فعالیت دارند.

