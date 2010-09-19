25 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای راه و ترابری سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، رجب قربانپور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: 25 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژههای مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان اختصاص یافت.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان افزود: این میزان اعتبار برای تکمیل و اجرای دو پروژه رفع نقطه مهم حادثهخیز سهراهی میامی ـ ریآباد و بهسازی و تعریض سهراهی زیدر ـ بیارجمند اختصاص یافته است.
به گفته وی، با اختصاص این مبلغ و اجرای پروژههای مذکور امیدواریم شاهد ایمنسازی محورهای مربوطه باشیم و رضایت شهروندان فراهم آید.
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