برنامه روزهای آینده سرای اهل قلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه داستان‌نویسی فیروز زنوزی جلالی فردا 29 شهریورهمانند هر دوشنبه از ساعت 14:30 تا 16:30 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

همچنین در این روز از ساعت 16:30 تا 18:30 با حضور محمدرضا نظری و پری رضوی یام مجموعه داستان "گرگهای خطی" نقد و بررسی خواهد شد.

مروری بر تاریخ ادبیات آمریکا از مجموعه نشستهای ادبیات ملل روز سه‌شنبه 30 شهریور از ساعت 17 تا 19 برپا می‌شود و در آن دکتر امیرعلی نجومیان و رضا نجفی به سخنرانی می‌پردازند.

چهارشنبه 31 شهریور از ساعت 16:30 تا 18:30 کتاب "سربازی با گلوله برفی" در نشست بررسی شعر دفاع مقدس با حضور اسماعیل امینی، شهرام میرشکاک، مجید سعدآبادی و علی اکبر میرجعفری برگزار می‌شود.

همزمان با این نشست جلسه "نقد تئاتر با تاکید بر نقد متن و اجرا در آثار آوانگارد" با حضور بهرام جلالی‌پور، ‌صادق رشید و دکتر رحمت امینی برپا خواهد شد.

نشستهای یاد شده در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی،‌ خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.

