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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

گسترش فناوری های نو در صنایع ایلام ضروری است

گسترش فناوری های نو در صنایع ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: برای بهره وری بیشتر در حوزه های تولیدی استان باید بدنبال گسترش فناوری های نو بود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی بعد ظهر یکشنبه در نشست با اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید طرحها و ایده ها بر اساس تبدیل سیستم کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن باشد تا در آن علاوه بر بالارفتن بهره وری و درآمد زائی بیشتر شاهد سهولت در کارها و رشد تولیدات باشیم.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید بعنوان یک سازمان تخصصی وارد کمک به حوزه جهاد کشاورزی شود و در بخش آموزش و طرحهای نظارتی، یاری‌رسان این بخش باشد.

استاندار ایلام خطاب به اعضای سازمان نظام مهندسی نیز یادآور شد: شما باید برنامه مدونی را برای ارتقای این بخش ارائه دهید و سعی نکنید وارد حوزه کاریابی شوید که مسیر تخصصی شما منحرف شود.

وی تأکید کرد: شما باید وارد حوزه میدانی و تخصصی کار شوید و موانع عدم اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی را در خود حوزه کشاورزی بررسی کنید.

 اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بستری سازی دستگاههای دولتی جهت سپردن برخی از کارهای به بخش خصوصی شد.

کد مطلب 1154421

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