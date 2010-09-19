گسترش فناوری های نو در صنایع ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی بعد ظهر یکشنبه در نشست با اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید طرحها و ایده ها بر اساس تبدیل سیستم کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن باشد تا در آن علاوه بر بالارفتن بهره وری و درآمد زائی بیشتر شاهد سهولت در کارها و رشد تولیدات باشیم .

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید بعنوان یک سازمان تخصصی وارد کمک به حوزه جهاد کشاورزی شود و در بخش آموزش و طرحهای نظارتی، یاری‌رسان این بخش باشد .

استاندار ایلام خطاب به اعضای سازمان نظام مهندسی نیز یادآور شد: شما باید برنامه مدونی را برای ارتقای این بخش ارائه دهید و سعی نکنید وارد حوزه کاریابی شوید که مسیر تخصصی شما منحرف شود .

وی تأکید کرد: شما باید وارد حوزه میدانی و تخصصی کار شوید و موانع عدم اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی را در خود حوزه کشاورزی بررسی کنید.