به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جایزه در بخش نمایشنامه قصد دارند با بررسی کتابهای منتشر شده در سالهای 1387 و 1388 بهترین اثر خلق شده در این حوزه را به مخاطبان معرفی کنند.

در دوره گذشته از جایزه کتاب سال دفاع مقدس و در بخش "نمایشنامه" هیئت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه اول تا سوم ندانست اما از کتاب "ترانه‌ای‌ برای آیدا" نوشته ‌حمیدرضا نعیمی تقدیر کرد.

در این دوره 835 عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه ارسال شده است که با میانگین 410 عنوان کتاب برای هر سال نسبت به دوره پیشین از لحاظ کمی افزایش داشته است.

سیزدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس، همزمان با برگزاری برنامه‌های هجدهمین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.