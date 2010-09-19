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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

11 هزار کارت هوشمند برای رانندگان ایلامی صادر شد

11 هزار کارت هوشمند برای رانندگان ایلامی صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: تاکنون 11 هزار و 678 کارت هوشمند برای رانندگان این استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فیض الله جوادیان بعد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از زمان اجرای این طرح بیش از 11 هزار 678 کارت هوشمند برای رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی صادر شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد هزار و 456 مربوط به ناوگان مسافری، دو هزار و 458 ناوگان باری و هفت هزار و 753  به رانندگان مربوط می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح به روز سازی پایگاه اطلاعات موجود رانندگان و ناوگان جاده ای کشور در بخش کالا و مسافر، تفکیک رانندگان برون شهری و درون شهری، حفظ آمار و مشخصات رانندگان مسن و از کار افتاده و همچنین دسترسی و کنترل آمار مر بوط به سال ساخت خودروها وسایط نقلیه اسقاطی و از رده خارج است.

جوادیان عنوان کرد: در حال حاضر ثبت نام از متقاضیان کارت هوشمند بصورت پستی انجام می شود.

کد مطلب 1154424

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