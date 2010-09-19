به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در خصوص ویژهبرنامههای ارتش به مناسبت فرا رسیدن سی امین سالگرد دفاع مقدس گفت: سخنرانی امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش در روز دوم مهرماه در جمع نمازگزاران تهرانی در محل دانشگاه تهران، تولید دهها عنوان برنامه تلویزیونی از تلاش دلاورمردان ارتش در سالهای دفاع مقدس و ارائه آنها به شبکههای سراسری و استانی صدا و سیما، پیش بینی حضور فرماندهان در برنامههای زنده رادیویی و تلویزیونی، انتشار ویژهنامه دفاع مقدس در نشریه «صف» حاوی ناگفتههای سالهای جنگ تحمیلی و انتشار دهها عنوان مقاله و مصاحبه مطبوعاتی در روزنامههای کثیرالانتشار و خبرگزاریها، برپایی نمایشگاه فرهنگی- نظامی در تهران و برگزاری مراسم دعای پرفیض کمیل در مسجد حضرت امام خمینی (ره) ستاد ارتش از جمله برنامههایی است که توسط ارتش در هفته دفاع مقدس اجرا میشود.
معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سی امین سالگرد دفاع مقدس برنامهریزی گسترده و تولید و اجرای ویژهبرنامههای متنوعی را در دستور کار دارد.
وی در ادامه افزود: برگزاری همایش تجلیل از پیشگامان دفاع مقدس، برپایی محافل انس با قرآن کریم، مراسم تجلیل از سربازان دوران دفاع مقدس، همایش تجلیل از مقام شامخ شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان، برگزاری برنامه های فرهنگی- هنری از جمله نمایش، سرود و خاطره در کویهای سازمانی و مجتمع های مسکونی ارتش و پیش بینی حضور فرماندهان و پیشکسوتان در مساجد، مراکز علمی و رسانه ها جهت سخنرانی، مصاحبه و بیان خاطراتشان از سالهای دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس تدارک دیده است.
واحدی همچنین از تبیین اهمیت و بیان ناگفتههایی از روزهای آغازین جنگ تحمیلی، نقش مؤثر درجه داران، افسران و سربازان به عنوان بدنه اصلی قوای مسلح در موفقیتهای رزمی و دفاعی، پرداختن به نقش خانوادههای رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس و آثار و برکات خودکفایی و خود اتکایی در شکوفایی و اقتدار دفاعی در زمان جنگ و پس از آن و همچنین نقش محوری ایمان و ولایتمداری کارکنان و فرماندهان در کسب تمامی افتخارات و توفیقات حاصل شده برای ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمده ترین محورهای مورد توجه ارتش در برنامه ریزی و اجرای ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس امسال یاد کرد.
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