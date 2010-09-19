عملکرد دولت لبنان رضایت بخش نیست / دادگاه حریری سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل عون" در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت : کودتای سیاسی علیه فساد، قانون شکنی و نادیده گرفتن حقوق بشر است. ما در سایه شبکه های نامشروعی به سرمی بریم که چگونگی پیدایش آنها را نمی دانیم.

وی افزود: دستورات "سعید میرزا" دادستان دادگاه استیناف لبنان ارزشی ندارد، زیرا از سوی طرف نامشروع صادر می شود وی باید از پرونده "السید الجمیل" مسئول امنیتی سابق لبنان کنار گذاشته شود.

عون تاکید کرد: نخست وزیر باید از من به سبب سیاست آزار دهنده اش در مدت چهار سال عذرخواهی کند حریری وجهه مرا خدشه دار کرده است.

رئیس جریان ملی آزاد تصریح کرد: بسیاری از مشکلات در لبنان نیازمند گفتگو است، اما رایزنی ها باید با نتیجه همراه باشد و تکراری نباشد.

وی گفت : دولت حریری تخلفات قانونی بسیاری در پرونده خود دارد و عملکرد آن رضایت بخش نیست، اما خواهان ادامه فعالیت این دولت هستم زیرا تجربه سال 2005 دردناک بود و من خواستار تغییر دولت نیستم.

عون تاکید کرد: ما از دستگاه قضایی لبنان دربرابر فشارهای سیاسی علیه آن حمایت می کنیم تا بتواند عدالت را اجرا کند متاسفانه شاهدان دروغین از مصونیت برخوردارند.

وی با اشاره به دادگاه بین المللی "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان گفت: امکان ندارد من با دادگاه بین المللی موافقت کنم مگر اینکه روند تحقیقات مسیرصحیح خود را طی کند. دادگاه هم اکنون سیاسی است.

رئیس جریان ملی آزاد تصریح کرد: ما خواهان روشن شدن قاتلان حریری هستیم، ولی ما به صداقت دادگاه بین المللی شک داریم و آشکارا آن را اعلام می کنیم.