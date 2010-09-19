لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این مجمع که امروز یکشنبه به ریاست حمید سجادی معاون ورزش سازمان تربیت بدنی برگزار شد، پورکاظمی با 42 رای از 44 رای ماخوذه ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی را به مدت 4 سال بر عهده گرفت. در این انتخابات سیف برقی یک رای را به خود اختصاص داد و یک رای هم ممتنع اعلام شد.

لطفعلی پورکاظمی، توحید صیف برقی، سید جعفر سادات رسول، مرتضی سبزیان و غلامرضا نوروزی کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی بودند. پورکاظمی از سه ماه پیش تاکنون سرپرست این فدراسیون است. پیش از این کرم الله علیمرادی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی بود.