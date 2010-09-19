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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

تبریک انجمن بازیگران به برگزیدگان جشن سینمای ایران

تبریک انجمن بازیگران به برگزیدگان جشن سینمای ایران

انجمن بازیگران سینمای ایران در نامه‌ای که به دست‌اندرکاران و برگزیدگان این جشن تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:"انجمن بازیگران سینمای ایران وظیفه خود می‌داند در پایان چهاردهمین جشن سینمای ایران از کلیه دست‌اندرکاران برپایی این اتفاق بزرگ تقدیر نموده و حضور درخشان و ستودنی تمامی بازیگران سینمای کشورمان را که آثارشان در این دوره مورد قضاوت قرار گرفته، نامزدها دریافت جایزه و نیز تلاش و زحمات هیئت داوران بخش بازیگری را ستایش نموده و مغتنم می شمارد."

انجمن بازیگران در پایان تاکید می کند:"همچنین صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به حضور خانم‌ها: مریلا زارعی و نگار جواهریان و آقایان: شهاب حسینی و صابر ابر که با شایستگی تمام موفق به دریافت تندیس بهترین بازیگر از این جشن بزرگ گردیده‌اند تقدیم نمود، سربلندی و موفقیت روز افزون سینمای کشور را آرزو می‌کنیم. "
 

کد مطلب 1154435

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