اختصاص 21 میلیارد تومان برای ارتقاء شاخصهای فرهنگی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، صفر لک در جلسه کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی که عصر یکشنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در اجرای برنامه های فرهنگی علاوه بر تقویت وغنی سازی محتوای برنامه ها باید بر بعد نظارت و ارزیابی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی دستگاه ها نیز تأکید و توجه شود.

وی افزود: دستگاه های فرهنگی باید اقلام فرهنگی را متناسب با نیازها و تقاضاهای مخاطبان و مصرف کنندگان این اقلام و کالاهای فرهنگی عرضه کنند.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه استانداری با اشاره به وجود 300 هزار خانوار در استان قزوین بیان کرد: برای عملیاتی کردن برنامه ها و دغدغه های فرهنگی برای تمامی خانوارهای استان باید برای هرخانوار بالغ بر 138 هزار تومان در یک دوره زمانی سه ساله هزینه کنیم.

لک یادآور شد: در تبلیغات و اجرای برنامه های فرهنگی باید از افراط بپرهیزیم تا فرهنگ عمومی جامعه دچار آسیب و دل زدگی نشود.

وی با تأکید بر مشارکت و همکاری دستگاهها در اجرای برنامه های فرهنگی خاطرنشان کرد: در تقویت ارزش ها و باورها و اصلاح رفتارهای اجتماعی باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آثار مثبت این برنامه ها در همه ابعاد ملموس باشد و مشاهده شود.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه استانداری با اشاره به لزوم صرفه جویی در اجرای برنامه ها اظهارداشت: یک مدیر فرهنگی می تواند با صرفه جویی وهزینه کرد بهینه منابع به سمتی حرکت کند که بودجه و منابع بیشتری را برای اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی جذب کند.

وی در پایان از تخصیص 25 درصد از اعتبارات فرهنگی در شش ماهه اول سال جاری به استان قزوین خبر داد.

ضرورت همکاری جدی دستگاههای اجرایی درهفته دفاع مقدس

سیروس صابری معاون امنیتی و سیاسی استاندار هم در این جلسه گفت: همه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به کار فرهنگی اعتقاد دارند اما توان و قابلیت برخی از دستگاهها برای اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی بیشتر از دیگران است.

وی افزود: مدیران دستگاههای فرهنگی در اجرای برنامه ها باید روش مند فکر کنند و با همکاری و مشارکت دیگران در پی اجرای برنامه هایی باشند که قابلیت ارزیابی و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خاطرنشان کرد: اگرچه بودجه فرهنگی استان در یک نگاه کلی و کلان زیاد نیست اما همین بودجه 210 میلیارد ریالی به تفکیک دستگاه ها، بودجه کمی نیست اما باید دستگاههای مسئول در نحوه هزینه کرد آن برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: هزینه های کار فرهنگی زیاد و بازده آن تدریجی است لذا نیازمند تدبیر و مدیریت مضاعف برای تأثیرگذاری مثبت و ماندگار است.

صابری با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: همه دستگاههای اجرایی باید برای پاسداشت ارزش ها و آرمان های دفاع مقدس همکاری لازم را داشته باشند.



این مسئول تصریح کرد: هنوز از نسلی که در دقاع مقدس ارتباط و حضور مستقیم داشته اند دور نشده ایم لذا باید برای انتقال ارزشهای این دوران به نسل جوان بیش از پیش تلاش کنیم.

رضا سجادفر مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری هم از تکمیل طرح های نیمه تمام به عنوان اولویت اصلی حوزه فرهنگی یاد کرد و در ادامه افزود: برای اجرای برنامه های فرهنگی در سال جاری 585 طرح و پیشنهاد از ناحیه دستگاهها به کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی ارسال شده است که برای اجرای این طرح های پیشنهادی بالغ بر 200 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

در جلسه امروز کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قزوین در خصوص تقسیم 25 درصد از اعتبارات فرهنگی امسال بحث و تبادل نظر شد.

در سفرهای استانی ریاست جمهوری مبلغ 21 میلیارتومان برای ارتقا شاخص های فرهنگی استان قزوین اختصاص یافته است.