"برف روی شیروانی داغ" به جشنواره فیلم فجر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده است، هم اکنون توسط علیرضا علویان در مرحله میکس نهایی قرار دارد و به زودی آماده نمایش می شود. با توجه به شرایط اکران فیلم ها، اولین نمایش "برف روی شیروانی داغ" به جشنواره فجر امسال موکول شده است. پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است.

"برف روی شیروانی داغ" یک فیلم روانشناختی است و شباهت‌هایی با فیلم "مارال" دارد که فیلمنامه آن نیز توسط کریمی به نگارش در آمده بود. "مارال" جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم کرالا و جشنواره سووران چاکرام هند دریافت کرده است.

داستان "برف روی شیروانی داغ" درباره فردی مشهور است که با مرگش اثری رازآلود از او به جای می‌ماند که پرسش‌هایی را در ذهن نزدیکان او رقم می‌زند. شهاب حسینی، آنا نعمتی، کورش تهامی، خاطره اسدی، امیرحسین آرمان، فرخ نعمتی و هنگامه قاضیانی بازیگران این فیلم هستند.

