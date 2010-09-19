18نمایشگاه عرضه کالا و خدمات در کرمان راه اندازی شد

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به افتتاح نمایشگاه عرضه کالا و خدمات در شهر کرمان اظهارداشت: هم اکنون هجده نمایشگاه در سراسر استان کرمان در حال عرضه کالا به متقاضیان هستند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه عرضه کالا و خدمات کرمان به مدت ده روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب به مردم خدمات رسانی می کند.

قاسم نژاد ادامه داد: در نمایشگاه کرمان 600 غرفه کالاهای مختلف به خصوص اقلام مورد نیاز دانش آموزان را عرضه می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این نمایشگاهها در استان کرمان تعدیل تقاضای مردم در فصول خاص سال می باشد.

وی گفت: کالاهای این نمایشگاه با 15 تا 20 درصد تخفیف، اجناس را به متقاضیان ارائه می کنند.

قاسم نژاد ادامه داد: 10 اکیپ بازرسی بر نحوه خدمات اصناف در این نمایشگاه نظارت ویژه دارند.