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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

برگزاری جشنواره اقوام به توسعه گلستان کمک می کند

برگزاری جشنواره اقوام به توسعه گلستان کمک می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به روند توسعه استان کمک شایانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعداز ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد این جشنواره افزود: این جشنواره پس از 3 دوره برگزاری موفق، امسال نیز دوستداران فرهنگ و هنر اقوام ایرانی را گردهم می آورد.

وی اظهار داشت: استان گلستان به عنوان ایرانی کوچک، بسیاری از اقوام کشور را در خود جای داده و همگی به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
 
رئیس ستاد برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین هم چنین خاطرنشان کرد: این جشنواره رخداد ارزشمند فرهنگی است که همه ساله بازتاب بسیار مثبت و چشمگیری در کشور دارد.

به گفته وی، اجرای موسیقی و آیین های فاخر در این جشنواره بر این نکته ظریف تاکید دارد که فرهنگ و تمدن ایرانی ملهم از تعالیم الهی و انبیا است که در عین حال شور و نشاط اجتماعی را در بین مردم ایجاد می کند.
 
چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در آبان ماه برگزار می شود.
کد مطلب 1154441

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