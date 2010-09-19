برگزاری جشنواره اقوام به توسعه گلستان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعداز ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد این جشنواره افزود: این جشنواره پس از 3 دوره برگزاری موفق، امسال نیز دوستداران فرهنگ و هنر اقوام ایرانی را گردهم می آورد.

وی اظهار داشت: استان گلستان به عنوان ایرانی کوچک، بسیاری از اقوام کشور را در خود جای داده و همگی به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

رئیس ستاد برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین هم چنین خاطرنشان کرد: این جشنواره رخداد ارزشمند فرهنگی است که همه ساله بازتاب بسیار مثبت و چشمگیری در کشور دارد.



به گفته وی، اجرای موسیقی و آیین های فاخر در این جشنواره بر این نکته ظریف تاکید دارد که فرهنگ و تمدن ایرانی ملهم از تعالیم الهی و انبیا است که در عین حال شور و نشاط اجتماعی را در بین مردم ایجاد می کند.

چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در آبان ماه برگزار می شود.