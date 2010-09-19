به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در نشست کمیسیون رؤسای اتاق‌های کشور که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، رصد شرایط موجود کشور با توجه به تحریم‌ها را یکی از وظایف مهم اتاق‌های شهرستان‌ها برشمرد و تأکید کرد: باید تقبل هزینه‌ها به سبب تحریم‌ها از سوی دولت اعلام شود که این موضوع در حفظ نشاط و امید همه اثر جدی خواهد داشت.

وی که دیدن واقعیت شرایط اقتصادی کشور را بسیار مهم می‌داند، تصریح کرد: مناسبات بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به بازنگری دارد. دادن اختیارات غیرقابل تعرض به بانک‌ها و مقدر کردن آن‌ها به اداره بنگاه‌های دارای معوقه بانکی قابل قبول و مورد تأیید نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از "داشتن بدهی‌های معوقه به سیستم بانکی" به عنوان یکی از موارد تخلفی که مبنای قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک‌ها می‌شود، یاد کرد و گفت: چرا برای سیستم بانکی یک حق ویژه تلقی می‌شود و چرا حمایت‌های ویژه برای بانک قایل می‌شویم که لطمه آن را بنگاه‌های اقتصادی می‌بینند.

نهاوندیان همچنین به یکی از واقعیت‌های جامعه که توجه کمی به آن تاکنون شده است نیز اشاره کرد و افزود: این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال 57 داشتیم باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.

رئیس اتاق ایران بهترین راه‌کار مقابله با تحریم‌ها را بازکردن راه‌هایی دانست که تحریم‌کننده‌ها سعی در بستن آن‌ها دارند.

وی در ادامه به بررسی شروط جدیدی که در بخشنامه اخیر صدور کارت بازرگانی آمده است پرداخت و گفت: اقدام خوبی که در این بخشنامه شده است درباره تأمین اجتماعی است، چرا که در اتاق ما مأمور وصول تأمین اجتماعی نیستیم.

نهاوندیان ضمن تقدیر از سطح بسیار خوب روابط اتاق و وزارت بازرگانی یادآور شد: در شرایط پر تب و تاب نیاز به تقویت مدیریت در دستگاه‌های اقتصادی داریم. وقتی شرایط سخت می‌شود، روی مسؤولان مستقیم کار، فشار وارد می‌شود که وظیفه ما حمایت از آن‌هاست، ما هم وظیفه خود در حمایت از وزارت بازرگانی را انجام می‌دهیم.

دوران تعطیلی تشکلهای شبه دولتی فرا رسید



بابک افقهی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست شرایط کشور را به گونه‌ای ارزیابی کرد که جز با اتحاد، همدلی و کنار هم بودن نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

وی درباره آئین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی که پس از 10 سال به روز شده است، از فرآیند یک سال و نیمه رایزنی و بررسی شرایط جدید صدور کارت خبرداد و گفت: تلقی ما این است که آیین نامه جدید مجموعاً اقدام مثبتی در جهت تخصصی کردن تجارت و در راستای هوشمند سازی کارت بازرگانی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره ابهامات موجود در این آئین نامه توضیح داد:‌ شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی برای افرادی است که اولین بار برایشان کارت صادر می‌شود. همچنین قرار شده است کارت بازرگانی به صورت رتبه‌بندی طلایی، نقره‌ای و برنزی با طول دوره‌های مختلف تمدید شود و تنها افرادی که در بدو ورود هستند، کارتشان یک ساله تمدید می‌شود.

افقهی به مورد مهمی که در تدوین این آیین نامه در نظر گرفته شده است نیز اشاره کرد و افزود: به کمک اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تلاش کرده‌ایم تا منابع اصیل را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم و افرادی که در اقتصاد قوی‌تر هستند از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند.

وی در برطرف کردن ابهامات و سئوالات این آئین نامه، مشورت کردن با فعالان اقتصادی و انتخاب و اجرای آنچه که به نفع کشور است را از نظر دور نداشت و یادآور شد: تا الان تمامی مواردی که به کمیته حل مشکلات تجار ارجاع داده شده است، برطرف شده‌اند.



افقهی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: با امضای این تفاهم نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به عنوان مادر تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌خواهیم تقویت کنیم و خط بطلانی به تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی می‌کشیم که غیر از اتاق و یا شبه دولتی تشکیل شده‌اند.

افقهی با صراحت اعلام کرد که از طریق اتاق ایران، تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی را قابل تعریف می‌دانیم و سایر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باید خود را به اتاق وصل کنند.

وی با بیان اینکه مقرر شده است صرفاً با تشکل‌ها از طریق هویت گرفتن در اتاق ارتباط داشته باشیم، تصریح کرد: زمینه‌سازی برای اجرای اصل 44 راهی جز تقویت نهادهای بخش خصوصی توسط دولت نیست و باید به بخش خصوصی کمک کنیم.