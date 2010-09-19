جهاد علمی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با تیم منتخب سازمان فنی حرفه‌ای استان قم در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سخنانی گفت: جهاد و مقابله با دشمن به معنای گستره آن هیچگاه نباید از گزینه‌های ما خارج شود و جهاد به معنای گسترده آن نیز به معنای کوشش و تلاش برای رضای خداوند است.



وی ادامه داد: جوانان این مرز و بوم در دوران دفاع مقدس با دست خالی و امکانات کم، با اراده و ایمان قوی بدون داشتن تجربه نظامی و با وجود همه تنگناها و محدویت‌های موجود در کشور توانستند هجمه دشمنان به کشور را دفع کنند و جنگ را با پیروزی به پایان برسانند.



سعیدی با اشاره به اینکه جهاد عرصه‌های متفاوتی دارد افزود: جهاد علمی یکی از انواع جهاد است که در این زمینه باید هم از لحاظ کمی و هم به جهت کیفی این امر را تقویت کنیم.



وی در ادامه به ضرورت برگزاری مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات نقش عجیبی در رشد و بالندگی و آشکار کردن استعدادهای درونی افراد دارد.



امام جمعه قم اضافه کرد: در گذشته غارتگران به منظور خالی کردن کشور از استعداد های برتر و همچنین متخصصین در مراکز علمی و دانشگاهی کشور برنامه‌ریزی می‌کردند و نخبگان کشور را کشف و به کشور خود می‌فرستادند.



وی با بیان اینکه این اقدامات به منظور غنی کردن کشور خود از افراد نخبه صورت می‌گرفت افزود: در جنگ جهانی دوم وقتی آلمان با شکست مواجه شد یکی از سرقت‌های بزرگی که از این کشور صورت گرفت دزدیدن دانشمندان آلمانی و فرستادن آنها به کشور خود بود که پدر موشکی آمریکا از جمله یکی از همین دانشمندان آلمانی بود.



سعیدی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور غیرتمندانه امام خمینی‌(ره) در عرصه دفاع از کشور و اسلام ، این لقمه چرب را از حلقوم استکبار بیرون کشید و به نیروها و جوانان کشور فرصت داد تا استعدادهای خود را در تمامی زمینه‌ها شکوفا کنند.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به دیدار با جوانان و دانشجویان علاقمند است، افزود: آنچه که خستگی رهبری را برطرف می‌کند شنیدن پیشرفت‌های جوانان در عرصه‌های علمی و نشست و برخواست با جوانان است.



وی افزود: دانشمند ایرانی را به عنوان یک سرمایه علمی در یک سفر زیارتی می‌دزدند که این نشان دهنده آن است که کشورهای استکباری بدنبال جذب نیروهای متخصص کشوراند.