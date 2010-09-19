سرانه مصرف گوشت بوقلمون در گرگان نیم کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه عصر یکشنبه رد حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی در گرگان افزود: این درحالیست که سرانه مصرف گوشت بوقلمون در جهان 12.5 کیلوگرم است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار تن گوشت بوقلمون در سه واحد تولیدی استان تولید می شود که در تلاش هستیم در برنامه پنج توسعه این میزان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بالا بودن ظرفیت تولید، کوتاه بودن دوره پروش، به صرفه بودن، اشتغالزایی و جلب گردشگر از جمله مزایای پرورش ماکیان است.

به گفته سبزه، استان گلستان با توجه به شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی روند پیشرو را در این صنعت دارد و باتوجه به شاخص های اقتصادی تولید در صنعت طیور از قبیل ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات، میانگین وزن زنده و طول دوره پرورش استان گلستان یکی از موفق ترین استانهای کشور بوده واست.

مدیرهماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: دلایل عمده آن همجواری با سطح دریا وجود راه های ارتباطی قابل کنترل (ایزوله) ونیروی انسانی ماهر است.

استان با تولید 85 هزار تن گوشت مرغ و 22 هزار و 600 تن تخم مرغ به ترتیب رتبه 6 و10 را در کشور دارد.