85 درصد مصوبات سفر استاندار به بخشهای قم اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر یکشنبه در جلسه کمیته پیگیری سفرهای هیئت دولت و استاندار قم به بخش‌های تابعه قم اظهار داشت: وظیفه داریم نظارت میدانی در خصوص اقدامات انجام شده برای تحقق مصوبات سفرهای هیئت دولت و همچنین سفر استاندار به بخش انجام دهیم.



وی با بیان اینکه در سفر استاندار به بخش‌ها، در مجموع 200 مصوبه در 5 بخش استان به تصویب رسیده است افزود: جلساتی مستمری در خصوص پیگیری این مصوبات برگزار شده است و با سفر به بخش‌ها نیز از نزدیک در جریان روند اجرایی این مصوبات قرار می‌گیریم.



فرماندار قم عنوان کرد: تاکنون دو سفر به بخش‌های کهک و سلفچگان در راستای پیگیری مصوبات صورت گرفته است و تمام مصوبات سفر استاندار به جز آن دسته از مصوباتی که اعتبارات آن از محل غیر از تملک دارایی‌های استانی می‌باشد، ابلاغ و در حال اجرا می‌باشد.



حقیقی مقدم ادامه داد: در حال حاضر بیش از 85 درصد از مصوبات در بخش‌های استان اجرایی شده است و مابقی نیز در حال پیگیری است که رفته رفته ماهیت اجرایی پیدا می‌کند.



وی در ادامه گفت: بنا بر تأکیدات استاندار ، تمام مصوبات بخش‌ها و هر آنچه که تابع برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استانداری است باید اجرایی شود و هر انچه که ایشان به مردم و عده دادند محقق خواهد شد و مردم نیز در بخش‌ها و روستاها ثمره آن را خواهند دید.



فرماندار قم اضافه کرد: در حال حاضر در حال ورود به بررسی سفر اول و دوم هیئت محترم دولت به استان هستیم که برخی از مصوبات به اتمام و برخی دیگر نیز در حال اجرا و تکمیل است که نظارت بیشتر فرمانداری را می‌طلبد، تا در این خصوص پیگیری‌های لازم را بر حسب قانون انجام دهیم.



حقیقی مقدم با بیان اینکه سفر دولت به بخش‌ها صورت نگرفته بلکه مصوبات به کل استان مرتبط بوده است افزود: ماهیت برخی از مصوبات در استان به صورت مشترک می‌باشد که در حال احصاء سهم بخش‌ها از هر مصوبه می‌باشیم که پروژه‌هایی نظیر پروژه قم _گرمسار از جمله آن‌ها است که در صورت اجرا شدن کل استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و متعلق به بخش خاصی نیست.



وی در ادامه میزان اعتبار سفر استاندار قم به بخش‌های استان اشاره کرد و افزود: در این سفرها در مجموع 500 میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های مصوب از محل‌های گوناگون تخصیص یافته است.



وی ادامه داد: تا کنون تخصیص اولیه تمامی پروژه‌هایی که از محل تملک دارایی استان بوده است صادر شده و مابقی نیز به گونه‌ای مدیریت می‌شود که اعتبارات جذب شود.



حقیقی مقدم در خاتمه عنوان کرد: جذب اعتبارات در پایان اجرای پروژه‌ها صورت می‌گیرد و در حال حاضر نیز مشکل جذب اعتبارات وجود ندارد و ما در صدد آن هستیم که ابتدا پروژه اجرا و بعد از تکمیل اعتبار مورد نظر به طور کامل پرداخت شود.