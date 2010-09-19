13 هزار برنامه فرهنگی و ورزشی در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر درشیراز، روح الله احمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته که از 31 شهریور ماه آغاز می شود رده های مختلف بسیج وسپاه برنامه های متعدد فرهنگی، ورزشی وهنری را تدارک دیده اند که در تمامی شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.

استاندار فارس در پاسخ به طرح این موضوع خبرنگار مهر مبنی بر عدم توجه به مسائل فرهنگی دفاع مقدس نیز بیان کرد: پس از پایان دفاع مقدس در برخی از دولتهای پیشین به گونه ای رفتار شد که فرهنگ دفاع مقدس به سمت نابودی رفت و امروز باید برای جبران تمامی کاستیها به بحث فرهنگسازی و توسعه فرهنگ جهادی اهمیت بیشتری قائل شد.

احمد زاده ادامه داد: در بحث توسعه فرهنگ جهادی و فرهنگ دفاع مقدس آموزش و پرورش می تواند کمک بسیاری را انجام دهد که در این بخش ارگانهایی همچون فرهنگ و ارشاد و... باید از این پتانسیل موجود به خوبی استفاده کنند چراکه داشتن هشت هزار مدرسه به معنای دربرگیری بزرگترین دستگاه آموزشی در استان است.

وی در پاسخ به طرح موضوع دیگری از سوی خبرنگار مهر مبنی عدم توجه به شخصیتهای دفاع مقدس از سوی کودکان و نوجوانان بیان کرد: طی بررسیهای صورت گرفته کشورهای غربی به دلایل نداشتن قابلیت، اسطوره سازی را در دستور کار خود قرار دارند که در این خصوص محصولات شرکتهای سینمایی غربی از زمان گذشته تاکنون به عنوان اسطوره به دیگرکشورها معرفی می شود و در عین حال ما با داشتن شخصیتهایی مثل حسین فهیمده باید بتوانیم فرهنگ دفاع مقدس را به خوبی در میان نوجوانان پرورش دهیم.

استاندار فارس اظهار داشت: در شرایطی که 18 هزار شبکه ماهواره ای فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار می دهند باید به گونه ای رفتار شود که فرهنگ جهادی و فرهنگ دفاع مقدس در میان تمامی اقشار جامعه فراگیر شود.

احمد زاده راهسازی و سدسازی را وظیفه های عادی توصیف کرد و افزود: اگر دولتی به ساخت و توسعه راه و سد اهمیت دهد وظیفه عادی را مورد توجه قرار داده اما دولتهای نهم و دهم نهادینه کردن آرمانهای جهادی و دفاع مقدس را در اولویت قرار داده که پس از پایان این هشت سال باید نتیجه مثبت آن نمایان شود.

در ادامه نیز فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به برخی از برنامه های هفته دفاع مقدس نیز بیان کرد: برپایی نمایشگاه های دفاع مقدس، برگزاری 30 همایش رزمندگان دوران دفاع مقدس، برگزاری 180 مسابقه ورزشی در پنج رشته، برپایی قرارگاه محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم استان، اعزام 26 اکیپ پزشکی در خصوص ارائه خدمات رایگان، برپایی 30 یادواره شهدا و سرداران و همچنین یادواره 140 شهید زن از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس به شمار می آید.

سردار غلامحسین غیب پرور با تائید پیشنهاد خبرنگار مهر در خصوص ترسیم عکس شهدا بر روی پیراهن نیز بیان کرد: این مورد در دستور کار گروه فرهنگی قرار می گیرد و از لحاظ اقتصادی نیز هیچگونه کوتاهی نخواهد شد اما باید افرادی را برای انجام این کار مشخص کرد تا بتوان فرهنگی دفاع مقدس و نظرات ما را به خوبی ترسیم کنند.