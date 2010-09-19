عراق در راستای توسعه روابط با کویت گام برمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی و الشرق الاوسط، "علی الدباغ" گفت : عراق گامهای مهمی برای حل مشکلات با کویت برداشته است که در توسعه روابط نقش بسزایی دارد.

وی تاکید کرد: عراق درباره حفاظت از علایم مرزی زمینی و اجرای سرمایه گذاری مشترک در زمینه بهره برداری از میدان های نفتی مشترک میان دو کشور همکاری مثبتی را آغاز کرده ا ست.

سخنگوی دولت عراق اظهار داشت : درباره حل و فصل همه پرونده های به جا مانده از رژیم گذشته نیز گامهای عملی برداشته شده است.

از سوی دیگر "محمد بحرالعلوم" سفیر عراق در کویت گفت : عراق خواهان تجدید نظر در قطعنامه 833 مربوط به مسائل مرزی نیست، زیرا رژیم سابق این قطعنامه را به رسمیت شناخته و دولت کنونی عراق نیز مخالفتی با آن ندارد.

وی درباره موضع کویت در قبال عراق تاکید کرد: کویت از روند سیاسی عراق و نیز مواضع این کشور در نشستهای کشورهای همسایه و بین المللی حمایت می کند.

سفیر عراق در ادامه افزود: ما شاهد توسعه روز افزون روابط میان دو کشور هستیم رایزنی هایی میان دو کشور در گذشته صورت گرفته و در آینده نیز این رایزنی ها برای دستیابی به راه حل مورد رضایت دو کشور انجام خواهد شد.

وی درباره عملکرد کمیته های مشترک مربوط به مسائل میان دو کشور گفت : کمیته های مشترکی میان کویت و عراق درباره میدانهای نفتی، غرامت، پرونده اسیران و مفقودین وجود دارد که عراق با جدیت به دنبال حل و فصل این پرونده هاست.