ساخت 40 هزار مسجد جدید در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام حسین رقیمی بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مسئولان اعزام مبلغ ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با ابراز گلایه از توزیع نامناسب مساجد بر اساس نیازهای مردمی افزود: در حال حاضر با توجه به گسترش شهرها و شهرک ها، مساجد در حال احداث و موجود به صورت مناسب توزیع نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 60 هزار مسجد در سطح کشور فعال است.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت 40 هزار مبلغ و مبلغه دینی درسطح مساجد، مدارس، دانشگاهها، ادارت و روستاهای کشور، ادامه داد: این تعداد مبلغ که در زمان مناسبت های دینی به حداقل سه هزار و حداکثر 40 هزار نفر می رسد به غیر از ائمه جماعت مساجد است.

حجت الاسلام رقیمی 10 درصد افراد اعزامی به مناطق مختلف کشور را مبلغات عنوان کرد و بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آماده ظرفیت سازی و ظرفیت یابی اعزام مبلغ به سراسر کشور در راستای تعمیق و گسترش فرهنگ دینی و پاسخگویی به شبهات تبلیغی مردم است.

مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی کشور تفکرات شیعی را از جمله اصول و مبناهای اصلی انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای گذشته ناهماهنگی و موازی کاریهای زیادی درزمینه اعزام مبلغ انجام شد.

نرم افزار جامع اعزام مبلغ تدوین می شود

حجت الاسلام رقیمی از در دست تدوین بودن نرم افزار جامع اعزام مبلغ خبر داد و بیان داشت: این نرم افزار در راستای سازماندهی اعزام مبلغ تدوین شده که اجرای مرحله اول آن تا پایان امسال آغاز می شود.

وی مشخص شدن میزان اعزام در تمامی مناطق استان، نیازها، ظرفیتها و گزارش گیری از روند اعزامها را از جمله مزایای راه اندازی و استفاده از نرم افزار جامع اعزام مبلغ برشمرد.

این مقام مسئول امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت منابع انسانی را سه حوزه اصلی در کارکرد و تاثیرگذاری مساجد دانست و گفت: دستگاهها، امامان جمعه و روحانیان مساجد باید با ارتقای سطح همکاری و تعامل با یکدیگر فعالیتهای فرهنگی را در مناطق هماهنگ انجام دهند.

