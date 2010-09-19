پروژه میدان امام علی (ع) اصفهان توسط رئیس مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به اصفهان سفر کرده است دقایقی قبل با حضور در پروژه تاریخی میدان امام علی (ع) این طرح را افتتاح کرد.

این پروژه که با هزینه بالغ 63 میلیارد تومان احداث شده است به گفته شهرداری اصفهان تلاش داشته تا در سال همت مضاعف و کار مضاعف بافت مذکور را احیا کرده و موجب تسهیل در عبور و مرور شهری شود.

بر این اساس فاز اول این پروژه توسط لاریجانی افتتاح شد.

به گزارش مهر، قدمت میدان امام علی (ع) اصفهان 800 سال است و این پروژه به گفته شهرداری اصفهان 4 ماه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسیده و یکی از مزایای آن حذف گره های ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور شهری است.

لاریجانی پیش از افتتاح این پروژه با حضور در گلزار شهدای اصفهان به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

وی همچنین با حضور در مسجد جامع اصفهان بر مقبره علامه مجلسی حاضر شد فاتحه ای قرائت کرد.

لاریجانی هم اکنون قرار است در جمع مردم اصفهان و در محل مسجد جامع این شهر سخنرانی کند.