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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اردبیل ضروری است

ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اردبیل ضروری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل خواستار تشویق، ترغیب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید‌حسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: این مهم با ارائه راهکارهای نوین و علمی، توسعه زیرساختها، تسهیل شرایط اقتصادی، حمایت، برنامه ریزی و... محقق خواهد شد.

وی نظام و انقلاب اسلامی ایران را یک نظام مردمی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی مردم مسیر خدمت را برای خدمتگزاران فراهم می‌کنند، باید با بهره گیری از این فرصت و با یک نگاه تعاملی و تشویقی سرمایه گذاری بخش خصوصی را در این استان توسعه دهیم.

استاندار اردبیل تکمیل و راه اندازی جاده اردبیل – سرچم به مرکز کشور و بهره‌برداری از راه‌آهن اردبیل به میانه را از ضروریات توسعه همه جانبه استان دانست و اضافه کرد: با راه‌اندازی این پروژه‌های ملی، حضور بیش از پیش سرمایه گذار بخش خصوصی و رونق صنعت گردشگری را در این استان شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم توجه و برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری در اردبیل به عنوان عامل دستیابی به توسعه پایدار متذکر شد: ضروری است در این راستا تلاشهای همه‌جانبه‌ای صورت گیرد.

صابری تدوین طرح جامع توسعه منطقه حفاظت‌ شده و گردشگری نئور را در همین راستا خواستار شد و ابراز داشت: باید با هماهنگی مستمر و منسجم از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان این طرح برای منطقه طراحی شود.

طرح جامع ناحیه اردبیل به تصویب رسید

وی همچنین از تصویب طرح جامع ناحیه اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح که از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان پیشنهاد شده بود، هم اکنون به تصویب رسیده و در آینده ای نزدیک به اجرا درخواهد آمد.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت شناسایی علمی زمینه های توسعه استان و شهر اردبیل تصریح کرد: ضروری است در برنامه ریزی های توسعه ای استان، مفاد و الزامات سند چشم انداز توسعه کشور و سند توسعه پنجم استان به عنوان اسناد بالا دست مورد دقت و توجه قرار گیرند.

وی تحقق این مهم را زمینه ساز استفاده بهینه از فرصتها و عملی شدن مطلوب اهداف توسعه ای منطقه برشمرد و یاد آور شد: از مشاور طرح جامع ناحیه اردبیل خواسته شده پیشنهادات کارشناسی اعضای شورا را هم در این مقوله لحاظ کند.
 

کد مطلب 1154451

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