همکاری حوزه و آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی در اولین جلسه ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه استان فارس گفت: فضای ارتباط در قالب صحیح بین این دو مجموعه وجود دارد و آنچه را که دنبال کرده و درصدد تلاش برای رسیدن به آن هستیم، تربیت درست است.

وی با بیان اینکه امروزه مسئله تعلیم و تربیت از مهمترین مسائل به شمار می رود، اظهار داشت: دنیا به دنبال آن است که نسل آینده جهان تابع امروزیها باشد و در این خصوص تمامی امکانات را در اختیار گرفته و در فضای مجازی درصدد خودنمایی است.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: مسلمانان با توجه به منابع غنی و بهره مندی از معارف اهل بیت(ع) باید بتوانند در عرصه تربیت نسل آینده گوی سبقت را از دیگران ربوده و برای دیگران الگو باشیم.

وی گفت: حوزه علمیه این ظرفیت را دارد تا با آمادگی قبول این امر برای رشد و تربیت الهی و معنوی مردم کوشش کند که در این راستا همکاریهای آموزش و پرورش با حوزه نتیجه بخش است.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه امروز در استان فارس همکاری خوبی بین این دو مجموعه وجود دارد، بیان کرد: در این راستا حوزه علمیه قم اعلام آمادگی کرد که برای هریک از مدارس کشور یک طلبه تربیت شده با اصول کاری حوزه و آموزش و پرورش مستقر کند چراکه تاکید علما بر این بود که حوزه در بخش طلاب برای ورود به آموزش و پرورش تلاش کند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه برای اجرایی شدن این کار باید جلسات منظم و مرتب برگزار شود، اضافه کرد: من نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام می کنم و در ارتباط با این موضوع همکاریهای لازم را خواهم داشت.

وی گفت: در صورتیکه این جلسات مستمر برگزار شود حوزه علمیه فارس با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه افرادی خاص را برای این همکاریها به آموزش و پرورش معرفی می کند چرا که نمی توان به طور کامل متکی به حوزه علمیه قم بود.