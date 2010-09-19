تسریع در اجرای طرح منوریل کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ای که با حضور معاون عمرانی استانداری و مسولان قطار شهری کشوری و استانی برگزار شد با بیان اینکه اجرای این طرح و عملیات اجرایی آن باید هرچه سریعتر شروع شود، گفت: چنانچه مشکلی بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد باید با همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی و حمایت و پشتیبانی مسولان ذیربط رفع شود.

وی با تاکید بر بررسی دقیق اجرای این طرح افزود: این طرح باید با استفاده از نظرات کارشناسی دقیق به مرحله اجرا درآید و مسیرها نیز با دقت تمام تعیین و لحاظ گردند.

هاشمی خاطر نشان کرد: پیمانکار این طرح باید پس از باز بینی دقیق اجرای طرح، نهایت تلاش و کوشش خود را برای تسریع در اجرای آن بکار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نتایج این طرح در کاهش بار ترافیکی شهر کرمانشاه اظهار داشت: این طرح با توجه به اینکه در کاهش بارترافیکی شهر کرمانشاه تاثیرگذار است، لذا باید جنبه های مختلف اجرا آن بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مسیرها و اجرای طرح قطار شهری کرمانشاه توسط مسئولان و مشاور طرح مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.