به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در دیدار حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه که در محل استانداری قم انجام شد، طی سخنانی راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم را یکی از اقدامات خوب این وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: ویژگی‌ها وموقعیت خاص قم و حضور اتباع بیش از 90 کشور دنیا و لزوم ارائه خدمات کنسولی، وجود چنین دفتری را ضروری ساخته است.



استاندار قم با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم گفت: علاوه بر دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی دینی و مذهبی به لحاظ ظرفیت‌های عظیم حوزه علمیه قم و وجود مؤسسات مختلف فرهنگی دینی نیز می‌تواند یکی دیگر از مأموریتهای کلیدی این دفتر باشد و توسعه ارتباطات بین المللی مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی مورد توجه جدی قرار گرفته و قم به مرکز تبادل آراء ، افکار و گفتگوی ادیان تبدیل شود.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به این که قم مرکز اصلی تولید محتوای افکار و اندیشه‌های دینی است، افزود: جاری کردن معارف ناب اسلامی در دنیا از اقدامات مهمی است که دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم می‌تواند به جد در این موضوعات ورود داشته باشد.



وی برخورداری از اطلاعات روز کشورهای مختلف در برقراری روابط موفق دیپلماسی را امری ضروری دانست و بر لزوم تقویت بنیه فکری و مجهز شدن دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم به بانک اطلاعاتی کامل و به روز تأکید کرد.



توانمندی‌های صنعتی قم باید معرفی شود



وی با اشاره به مأموریت‌های گسترده این دفتر، از دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از وظایف و مأموریت‌های مهم دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم نام برد و تصریح کرد: استان قم دارای توانمندی‌های گسترده‌ای در زمینه تولیدات صنعتی، صنایع دستی به ویژه فرش، صنایع فرهنگی و نرم افزارهای تولیدی است که می‌بایست دفتر نمایندگی وزارت خارجه با برقراری تعاملات منطقه‌ای زمینه معرفی بیشتر مزیت‌های استان در بخش‌های مختلف را فراهم نماید.



استاندار قم بسط و گسترش روابط منطقه‌ای با سایر کشورها را از رویکردهای اصلی دولت برشمرد و گفت: مناطق مختلف کشور ما دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که باید این توانمندی‌ها به بازارهای بین المللی وصل شوند.



حجت الاسلام موسی پور افزود: انجام تعاملات و ارتباطات منطقه‌ای به ویژه در شرایط تحریم ، رونق اقتصادی مناطق را در پی داشته و به روان تر شدن روابط تجاری اقتصادی کمک خواهد کرد.



وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساز و کارهای لازم برای تحقق این سیاست و راهبرد دولت اظهار داشت: باید در خصوص برنامه‌ریزی سفر مقامات استانی به کشورهای منطقه و همسایه که با هدف معرفی فرصتهای سرمایه گذاری انجام می‌گردد هماهنگی‌های بیشتری بین وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه صورت پذیرد.