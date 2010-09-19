دفتر مدرسه علوم دینی برادران اهل سنت به حوزه علمیه رشت انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی عصر یکشنبه در دیدار با روحانیون اهل تسنن افزود: با راه اندازی این دفتر از این پس همه امور مربوط به برادران اهل تسنن گیلان در رشت انجام می شود و نیاز به مراجعه به مرکز گستان نخواهد بود.

وی وحدت بیشتر میان روحانیون اهل تسنن و تشیع، رسیدگی به مسائل و خواسته ها و امور روحانیون اهل سنت را از اهداف مهم انتقال دفتر مدرسه علوم دینی برادران اهل سنت گستان به گیلان اعلام کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تاکید کرد و افزود: وحدت، انسجام و همدلی بین مسلمانان پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی دارد.

وی با اعلام اینکه دشمنان اسلام که امروز می بینند جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی برای رسیدن به اهداف آنها کارساز نبوده است، از راه ایجاد اختلاف و تفرقه بین مذاهب شیعه و سنی وارد شده اند، یاد آورشد: اما دشمن کور خوانده است که بتواند با ایجاد اختلاف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدامی انجام دهد زیرا ملتی که با وحدت کلمه، اتحاد و انسجام توانست در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنی که توسط همه کشورها حمایت شد مقاومت کند، هرگز دچار تفرقه ای نخواهد شد که دشمن بتواند بواسطه آن کوچکترین خللی در پیکره نظام قدرتمند اسلامی ایجاد کند.