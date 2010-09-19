کشته شدگان حوادث جاده ای در گیلان پنج درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرهنگ غلامرضا سیری عصر یکشنبه در بازدید از محور مواصلاتی جنوب استان اظهارداشت: طی پنج ماه گذشته هزار و 516 تصادف در جاده های گیلان به وقوع پیوست که بر اثر آن 305 نفر کشته شدند که تعداد 16 نفر کمتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

وی همچنین با عنوان اینکه در این مدت هزار و 794 نفر نیز مجروح شدند، افزود: بیشترین تصادفات در محورهای رشت - چابکسر، انزلی - آستارا و رشت - لوشان روی داده است.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: سرعت و سبقت غیرمجاز، بی توجهی به جلو و انحراف به چپ خودرو مهمترین عوامل تصادفات رانندگی در جاده های استان بوده است.