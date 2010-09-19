مطرح کردن تجزیه افغانستان نشانگر شکست و ناکامی آمریکا در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فداحسین مالکی با بیان این مطلب افزود: آمریکائی ها از این نکته غافل هستند که هر موضعگیری غیرکارشناسی، معادلات منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. آثار و پیامدهای اظهارات نسنجیده این چنینی بیشتر از همه متوجه خود آنها می شود.

وی تاکید کرد: ازهمه مهمتر، این اظهارت نسنجیده، نشانگر شکست و ناکامی امریکایی ها در افغانستان و تلاش آنها برای خروج از این باتلاق است.

سفیر کشورمان افزود: موضعگیری خطرناک سفیرسابق آمریکا درهند مبنی بر تجزیه افغانستان نشان می دهد که آمریکائی ها از واقعیت های جامعه افغانستان درک درستی ندارند. این در حالی است مردم افغانستان، مردمی متعصب نسبت به دین و ملیت خود هستند. البته شواهد تاریخی نشان دهنده این واقعیت است که امریکائی ها و بخصوص انگلیسی ها همواره مترصد به هم زدن نظم ومعادلات سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه و همچنین تغییر ساختار منطقه ای بوده اند که باهوشیاری دولت ها و ملت های منطقه، این توطئه ها خنثی شده است اما چرا مقامات این کشورها از این همه ناکامی و شکست های پی درپی درس نمی گیرند؟

مالکی گفت: توصیه می کنم آمریکایی ها به جای موضعگیری های نسنجیده بدنبال خروج آبرومند باشند تا بیش از این مدیون مردم نجیب افغانستان، پاکستان و منطقه نباشند و به سرنوشت شوروی پیشین و انگلیس قرن هیجدهم دچار نشوند.